Mit E-Bikes sicher in der Spur bleiben

Zahlen und Fakten: Weitere Termine

Weitere E-Bike-Trainings sind am 23. April, 17. Mai, 2. Juni, 18. Juni, 2. Juli, 27. Juli und 10. August jeweils von 10 bis 12 Uhr auf dem Übungsplatz der Gebietsverkehrswacht neben der Obernburger Mittelschule. In Aschaffenburg trainiert die Jugendverkehrsschule in der kleinen Schönbuschallee neben dem Stadion am 23. April, 21. Mai, 25. Juni, 16. Juli und 30. Juli. Anmeldungen bei den Polizeiinspektionen Obernburg und Aschaffenburg.