Mit dem "Grohberg-Polizisten" auf der Suche nach Heuschrecken und Widderchen

Richard Fath und Torsten Ruf zeigen 40 Hektar großes Gebiet bei Faulbach

Die Natur-Experten Torsten Ruf (links) und Richard Fath sind begeistert, wie viele Sandwespen auf diesem Pfad unterwegs sind. In der Ferne ist die Stadtprozeltener Henneburg erkennbar. Was für ein Tier ist das? Torsten Ruf bestimmt diese Raupe mithilfe einer App auf seinem Handy. Zwei Widderchen, sogenannte tagaktive Nachtfalter, sitzen am Faulbacher Grohberg auf einer Blume. Eine Heuschrecke ist dem Naturexperten "ins Netz" gegangen. Am Grohberg kann man zahlreiche Falter und Insekten beobachten.

Ruf ist Gebietsbetreuer für Grünland im Naturpark Spessart. Als solcher sorgt er für die Koordination zwischen Landwirtschaft, Naturschutzbehörde und dem Landschaftspflegeverband. Heute ist er aber nicht alleine auf den Hügel gekommen, der südlich des Faulbacher Ortsteils Breitenbrunn liegt. Ihn begleitet Richard Fath, der in Breitenbrunn wohnt. Fath verbringt hier oben viel Zeit und gibt auch Führungen. Einige würden ihn den »Grohberg-Polizist« nennen, berichtet der Rentner. Ruf nennt seinen Begleiter respektvoll »den Hüter des Grohbergs« und bezeichnet die Trampelpfade, die sie an diesem Tag gehen, mit Augenzwinkern als »Fath-Pfad«.

Eichelhäher auf Heurolle

Auf dem 40 Hektar großen Gebiet gibt es in der Tat viel zu entdecken. Es steht seit 1986 unter Naturschutz und ist Teil eines europäischen Schutzgebiets. Schon beim Aufstieg zur Kuppe des kleinen Berges, der sich bis zu 277 Meter über dem Meeresspiegel erhebt, fällt den Experten ein Eichelhäher auf, der auf einer Heurolle im Feld sitzt. Fath erzählt, welche Vogelarten er hier schon alle beobachtet hat. Darunter sind: Turmfalken, Schwarz- und Rotmilane, Kuckuck und Neuntöter.

Der Breitenbrunner Richard Fath betrachtet zwei Widderchen.

Doch ganz besonders begeistern Fath Schmetterlinge. Nur wenige Meter hinter dem Schild, das das Gebiet als Naturschutzregion auszeichnet, bleibt er an einer Brombeerhecke stehen und bewundert die vielen verschiedenen Falter-Arten, die dort herumflattern. »Die Hecken sind unheimlich wichtig«, berichtet der »Grohberg-Polizist«. »Was man hier sieht, sind hauptsächlich Ochsenaugen und Dickköpfe.« Fath hat den richtigen Blick für die Natur. Er entdeckt mit spielerischer Leichtigkeit hübsche rote Widderchen auf Blumen oder zwei Schachbrettfalter bei der Paarung.

Doch auch Experten wie er können nicht alles wissen. So finden die beiden oben auf dem Berg eine Raupe, die sie beide nicht identifizieren können. Aber das ist in der heutigen Zeit kein Problem mehr. Ruf zückt sein Handy, macht ein Foto von der Raupe und eine Handyanwendung sagt ihm, dass es sich um einen Brombeerspinner handelt.

Mit dem Kescher kann Torsten Ruf gut bestimmen, wie viele Insekten sich in der Wiese aufhalten.

Ein paar Schritte weiter treffen die Experten auf eine Gruppe Kinder, die an diesem Tag von einer speziell geschulten Naturexpertin viel über den Grohberg lernen. Ein Highlight für die Kleinen: das Einfangen von Heuschrecken. Dass das aber auch noch erwachsene Männer reizt, ist zu beobachten, als Torsten Ruf in der Nähe der sogenannten Vierjahreszeiten-Eiche mehrmals versucht, das Große Grüne Heupferd mit dem Kescher einzufangen. Doch seine Mühen bleiben vergeblich.

Torsten Ruf vom Naturpark Spessart begutachtet eine Pflanze mit Insekten darauf.

Später kommen die Experten an einem Fuchsbau und Löchern im Boden vorbei. Fath warnt vor den Löchern: »Das ist die Dachstoilette.« Aus Versehen reinzutreten empfiehlt er nicht. Der Breitenbrunner weiß auch, welche größeren Tiere sich am Grohberg wohlfühlen. Darunter sind Rehwild, Damwild und Hasen. Aber auch der Luchs zeige sich hier häufiger. »Den hat man schon an einem Gutshof auf einem Strohballen sitzen sehen«, berichtet der 72-Jährige.

Faszinierende Sandwespen

Auf einem sandigen Pfad mit Blick Richtung Stadtprozelten und der Henneburg herrscht dann plötzlich kurz Unstimmigkeit zwischen den Experten. Beide sind fasziniert, wie viele Sandwespen über dem Weg kreisen, in den sie Löcher gegraben haben. »Das hab ich so noch nie gesehen!«, sagt ein begeisterter Torsten Ruf.

Doch als er erklärt, die Insekten räuberten vor allem Raupen, widerspricht ihm Fath: »Nee, nee, da bist du falsch.« Er ist der Meinung, dass es sich um Sandwespen handelt, die Heuschrecken räubern. »Sie bauen sich drei bis fünf verzweigte Gänge, die circa 15 Zentimeter tief sind.« Die Wespen lähmten die Heuschrecken und brächten sie in den Bau, wo ihre Larven sich dann von dem betäubten Insekt ernähren könnten. Doch auf einmal entdeckt Ruf eine Sandwespe, die eine Raupe transportiert. Letztlich einigen sich die Experten darauf, dass es hier am Grohberg mehrere Arten gibt. Die kleine Unstimmigkeit ist letztlich nicht schlimm, denn beide freuen sich sehr über die Sandwespen. Denn die waren 40 Jahre lang am Grohberg gar nicht mehr zu finden.

JULIE HOFMANN

Zur Person: Richard Fath Richard Fath kommt ursprünglich aus Kleinwallstadt, wohnt aber schon viele Jahre in Breitenbrunn. Exkursionen zum Faulbacher Grohberg sind für ihn ein Hobby. "Ich bin eigentlich fast täglich hier oben", sagt der mittlerweile 72-Jährige, der teilweise auch nachts vor Ort ist, um Nachtfalter zu bestimmen. Vor 15 Jahren krempelte Fath sein Leben radikal um, nachdem er an Krebs erkrankt war. Vorher war er Finanzbuchhalter und in der IT-Branche tätig. Das hat er nach seiner Genesung an den Nagel gehängt. Er begann, sich für die Natur zu interessieren. "Es war die beste Entscheidung in meinem Leben", betont Fath. Am Grohberg fasziniert ihn besonders, dass das Areal in zwei Habitate unterteilt ist: eines hat Sandboden, das andere Lösboden mit Kalkanteil. "Die Flora und Fauna sind völlig unterschiedlich. Das ist das Interessanteste." (juh)