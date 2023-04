»Misstrauensantrag« oder »Arbeitshilfe«

Stadtentwicklung: Miltenberger Verwaltung soll Projektzeitplan für die wichtigsten Vorhaben erstellen

Miltenberg 02.04.2023 - 10:54 Uhr 1 Min.

Mehr Klarheit und auch mehr Verbindlichkeit, was wann angepackt wird, wünschen sich die Stadträte, wie der interfraktioneller Antrag auf einen Projektzeitplan zeigt.

Welche Vorhaben haben Vorrang, wer in der Stadtverwaltung ist der verantwortliche Sachbearbeiter und welche Etappen sollen bis zu welchen Datum erledigt sein? Eine umfassende Liste »aller Projekte aller Abteilungen«, forderte Frank Küster (Grüne) in dem gemeinsamen Antrag von Grünen, ÖDP, Liberalen, SPD, Freien Wählern und der Fraktion und der Stadtratssitzung vergangene Woche. Trotz der sehr freundlich formulierten Begründung hatte der Antrag eine klare Botschaft, in der unverhohlen Ungeduld mitschwingt: »Wir wollen von der Stadtverwaltung endlich wissen, wann sie was zu erledigen gedenkt.«

Bürgermeister Bernd Kahlert reagierte darauf zunächst mit Unverständnis und verwies auf die Klausurtagung des Stadtrats, in der man gemeinsam die Vorhaben durchgesprochen, nach Dringlichkeit sortiert und auf ihre Machbarkeit hin überprüft wurden. Diese Liste sei im September vergangenen Jahres präsentiert worden und sie werde seither in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Zudem berichte er in jeder Stadtratssitzung umfassend über alle laufenden Entwicklungen. »Vieles ist aber auch den vergangenen drei Jahren geschuldet«, erinnerte Kahlert an die Pandemie.

Unterstützung für den Bürgermeister und seine Mitarbeiter kam von Hubertus Bundschuh (MWG), der von einem »Misstrauensantrag« gegen die Verwaltung sprach. Er habe in 20 Jahren Stadtratstätigkeit immer »mit« der Verwaltung gearbeitet und sehe keinen Grund in dieer Form »gegen« sie zu arbeiten. Dem widersprach Sabine Balleier (SPD): Sie bezeichnete den geforderten Projektzeitplan als eine »Arbeitshilfe für alle«. Auch Klaus Wolf (Liberale) sah in einem Projektzeitplan Vorteile für die Verwaltung: »Man strukturiert sich selbst.« Abweichend vom formulierten Antrag stellte er klar, dass dies nur für die Kernprojekte notwendig sei. Für die müsse man Meilensteine setzen und deren Erreichen überprüfbar machen.

Auch Werner Heimberger (FW) bekräftigte: »Wir brauchen eine Projektliste, sie darf aber nicht zu üppig sein.« Dem entsprechend geänderten Antrag stimmte der Stadtrat mehrheitlich zu. Die Verwaltung soll den Zeitplan bis Anfang Juni vorlegen.

GEORG KÜMMEL