Miltenbergs Rat lehnt Containerdorf für Flüchtlinge mehrheitlich ab

Notunterkunft für Geflüchtete: Das Landratsamt will in einer Miltenberger Halle nahe der Helios-Klinik bis zu 110 Plätze schaffen. Foto: Bernd Ullrich In Miltenberg entsteht eine Notunterkunft für Geflüchtete Soziales: Bis zu 110 Plätze in Halle an Helios-Klinik vorgesehen - Ergänzung zu Standort Röllfeld - Landrat Scherf verspricht Sicherheitsdienst Flüchtlinge MILTENBERG. In der Kreisstadt Miltenberg plant das Landratsamt eine Notunterkunft für Geflüchtete. Nahe der Reha-Klinik von Helios will die Behörde in einer ehemaligen Lagerhalle bis zu 110 Plätze für Menschen einrichten, die der Kreis kurzfristig unterbringen muss. Das soll die bisher einzige Notunterkunft in Klingenberg-Röllfeld ergänzen. Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) kündigt gegenüber unserem Medienhaus an, dass - wie in Röllfeld auch - in Miltenberg ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr für Sicherheit sorgen soll.