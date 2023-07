Miltenbergs Mainfest zieht tausende Besucher an mit Wasser Ski Show als Highlight

Tolle Aufführungen

Miltenberg 02.07.2023 - 15:12 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wasserski-Akrobat Christian Bockweg als Maler auf einer Leiter, die auf einer runden Platten steht. Die Nummer erntete viel Lacher.

Am Abend waren alle Feier-Knotenpunkte wie zum Beispiel Polarisbühne, Flussforum und Lechner-Beach rappelvoll. Überall gab es ein Meer aus Menschen. Auch bei den zahlreichen und vielfältigen Essens- und Getränkeständen musste man etwas Geduld mitbringen. Oftmals bildeten sich meterlange Schlangen - auch spätabends noch. Manche Stände waren frühzeitig ausverkauft.

Beim Mainfest gab es mehrere Highlights. Ein Glanzlicht waren die Aufführungen des neu gegründeten Vereins Show Ski Allstars mit Trainer und Vereins-Vorsitzendem Christian Bockweg. Deren Akrobatikshows und Stunts auf dem ungefähr 20 Grad warmen Mainwasser waren atemberaubend und wurden vom Publikum frenetisch gefeiert. Die Show fand mehrmals unter erschwerten Bedingungen statt: Es war stellenweise sehr windig. Dennoch sorgten Menschenpyramiden, Einzelstunts mit dem Wakeboard oder choreografische Formationen der Damen für echte Hingucker.

Der Lechner-Beach der Lechnerfreunde war drei Tage lang starker Publikumsmagnet für alle Altersklassen. DJ Dimo brachte die Menschenmassen am Freitag und Samstag zum Abtanzen bis spät in die Nacht. Scharen von Zuschauern sah man auch bei den Tanzaufführungen an der Flussforumsbühne der Tanzschule Alisch und dem Bewegungszentrum. Als alle Akteurinnen des Bewegungszentrums beim Finale auf die Bühne kamen, ergab dies ein imposantes buntes Bild mit ihren stellenweise schillernden Kostümen.

Spätestens nach der Aufführung des Turnvereins Miltenberg möchte man sein Kind sofort zum Turnunterricht schicken. Mehrere Mädchen haben gezeigt, dass Saltos und Überschläge richtig Spaß machen können. Nicht nur die großen Programmpunkte waren begehrt. Auch die kleinen am Rande wie zum Beispiel das Puppentheater Lari-Fari oder der Ire Joe Ginanne fanden ihr Publikum. Ebenso das Kunst-Projekt der Mittelschule, das nach dem Bieranstich mit Bürgermeister Bernd Kahlert vorgestellt wurde.

Das Mainfest war ein Fest für die ganze Familie. Entlang der Festmeile gab es für Kinder und Erwachsene mehrere Geschicklichkeitsspiele. Für Nervenkitzel sorgte das Bierkastenstapeln an der Alten Volksschule. Vor allem Kinder schafften erstaunliche Höhen.

Mehrere Verkaufs-Stände boten solide Handwerksarbeit, Geschenk- oder Dekoartikel an. Der große Harley-Davidson-Bar-Truck und die weißen Sitzgelegenheiten der Aureliabar in Höhe der Braustuben kamen wieder gut an. Mit Cocktails und abendlichen Sommertemperaturen fühlte es sich dort an, als sie man im Urlaub. Urlaubsfeeling pur herrschte auch am warmen Freitagabend, als sich über die gesamte Uferpromenade goldenes Licht legte.

Der Sonntag war ebenfalls sehr gut besucht. Es gab neben Auftritten und Aktionen auch eine ganztägige Typisierungsaktion, um Menschen mit Blutkrebs mit einer Stammzellenspende besser helfen zu können, an der Lechnerbar.

Anja Keilbach