Miltenbergs Landrat Scherf: "Zu sagen, ein Fünftel hier sind Nazis, ist Quatsch"

Jens Mar­co Scherf ist der ein­zi­ge grü­ne Land­rat in Bay­ern und da­mit so­wie­so in ei­ner Son­der­rol­le. Noch aus­ge­fal­le­ner ist der Mil­ten­ber­ger, weil er sich als Grü­ner kri­tisch zur Mi­g­ra­ti­ons­po­li­tik und de­ren Fol­gen in der Re­gi­on äu­ßert. Im Main-Echo-Ge­spräch schlägt er den Bo­gen von ho­hen AfD-Er­geb­nis­sen in der Re­gi­on über ei­ne ge­ne­rel­le Un­zu­frie­den­heit mit der Po­li­tik bis zu hand­wer­k­li­chen Feh­lern sei­ner Par­t­ei­f­reun­de auf Bun­des­e­be­ne. Sei­ne Bot­schaft: Das gu­te Ab­schnei­den der AfD soll­te Po­li­ti­ker al­ler an­de­ren Par­tei­en da­zu ver­an­las­sen, ihr Ver­hal­ten zu än­dern.