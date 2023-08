Miltenberger Trinkwasser in Gefahr: Resolution an Söder übergeben

Stadt bitte Freistaat um Hilfe bei Sanierung des Bleiproblem

Miltenberg 29.08.2023 - 14:22 Uhr 2 Min.

Bürgermeister Bernd Kahlert übergibt Markus Söder die Resolution mit der Bitte um Hilfe bei der Lösung des Bleiproblems. Foto: Stadt Miltenberg

Vor dem gemeinsamen Besuch auf der Michaelismesse hatte Bürgermeister Bernd Kahlert im Rathaus die Resolution übergeben. Stadtrat Uli Frey (ÖDP) als Umweltreferent der Stadt, unterstrich dabei die Bedeutung des Themas für die Kreisstadt. Die bezieht des Trinkwasser für die Kernstadt und die westlichen Stadtteile vom Bullauer Berg.

Das kommunale Versorgungsunternehmen EMB plant dort große Investitionen zur Zukunftssicherung der Trinkwasserversorgung, kommt aber wegen der ungelösten Schwermetall-Problematik aktuell nicht voran. Auf der Schießanlage des Bayerischen Jagdschutzverbandes (BJV) wurde jahrzehntelang Bleimunition verschossen. Zuerst von den Amerikanern, später von den Jägern. Davon liegt noch einiges als Altlast im Boden und bildet eine potenzielle Gefahr fürs Trinkwasser. Gutachten haben inzwischen bewiesen, das Schadstoffe aus der Munition in tiefere Bodenschichten vordringen.

Problem schwelt schon lange

Die Debatte über das Ausmaß dieser Gefahr und um Art und Umfang der Sanierung zwischen dem BJV als Betreiber der Schießanlage und den Aufsichtsbehörden Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt zieht sich seit Jahre hin und wurde auch von rechtlichen Auseinandersetzunge begleitet. Die Stadt Miltenberg ist davon nicht nur wegen der Unsicherheiten für ihre Trinkwasserversorgung betroffen, als Grundeigentümerin könnten an ihr auch die Sanierungskosten hängenbleiben, falls der Jagdschutzverein das Geld dafür nicht aufbringen kann.

Land mitverantwortlich

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte deshalb der Stadtrat die Bitte um staatliche Hilfe einstimmig verabschiedet. Das Schriftstück war von der Bürgerinitiative, die seit Jahren auf eine Sanierung der Altlasten drängt, initiiert worden. Darin wird auf eine Mitverantwortung des Freistaats verwiesen. Schließlich sei die Schießanlage von staatlichen Behörden genehmigt und - obwohl unmittelbar neben den Trinkwasserschutzgebiet gelegen - der Betrieb dort als unbedenklich eingestuft worden.

Der Streit, so heißt es in der Resolution wörtlich, »ob, wie und zu wessen Lasten eine Räumung des giftigen Schwermetalls erfolgen muss, dauert nun schon über zehn Jahre.« Die Rechtslage sei kompliziert und das rechtsstaatliche Verfahren langwierig. In der Zeit werde weiter Blei ins Grundwasser ausgewaschen und bedrohe so jeden Tag mehr die Trinkwasserversorgung von Miltenberg und einigen Nachbargemeinden.

Der Stadtrat und die Verwaltung seien sich darüber im Klaren, dass die Stadt gegenüber dem Freistaat keinen Rechtsanspruch auf entsprechende Unterstützung haben, dennoch hoffe man auf Hilfe durch das Land Bayern, Schließlich sei die Genehmigung des Schießanlage durch das Landratsamt Miltenberg aus heutiger Sicht ein fataler Fehler gewesen.

Dringend sei jetzt, die vollständige Sanierung der Altlastenflächen zügig und unbürokratisch umzusetzen. Die betroffenen Gemeinden hätte an den Umweltschäden keine Schuld, seien bei der notwendigen Sanierung finanziell überfordert.

Georg Kümmel