Miltenberger Strecke bietet Mountainbikern neue Attraktion

Spektakuläres Holzelement

Miltenberg 27.04.2023 - 15:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neue Attraktion der Miltenberger Mountainbikestrecke: Abteilungsleiter Stefan Ruprecht, Bürgermeister Bernd Kahlert und Trailbaumeister Tobias Bertlwieser (von links) begehen den neuen North Shore. Trailbaumeister Tobias Bertlwieser testet einen der Sprünge des neuen Holzelements. Trailbaumeister Tobias Bertlwieser testet einen der Sprünge des neuen Holzelements.

Bürgermeister Bernd Kahlert - selbst leidenschaftlicher Mountainbiker - zeigte sich als »Grundherr« bei der Besichtigung mit den TVM-Verantwortlichen begeistert, dass die Strecke an Sommerberg und Greinberg noch einmal attraktiver geworden ist. Für das touristische Angebot der Kreisstadt sei die Mil1 inzwischen ein Eckpfeiler und Magnet, der jedes Jahr viele Radsportler aus dem weiten Umkreis anziehe.

Besucherzahlen verdoppelt

Eine Einschätzung, die Mountainbike-Abteilungsleiter Stefan Ruprecht untermauerte: Zu Beginn der Pandemie und der Ausgangsbeschränkungen habe sich die Zahl der Radler auf der Strecke von rund 3000 auf 6000 verdoppelt und halte sich seither auf diesem hohen Niveau. In Radmagazinen werde die Mil 1 regelmäßig als eine der schönsten Strecken Deutschlands beschrieben und beworben.

Die Wintersperre hatten die Mountainbiker des Turnvereins genutzt, um die Idee von Trailbaumeister Tobias Bertlwieser für den »North Shore«, ein rund 85 Meter langes Holzelement, umzusetzen. Über 250 Arbeitsstunden und einige Kubikmeter robustes Robinien- und Lärchenholz stecken in dem Plankenweg, der sich in teilweise engen Kurven durch die Bäume schlängelt. Zwei Sprünge fordern die Könner; beide können von weniger Geübten aber aus umfahren werden.

Viel Handarbeit

Auch dem Trail durch das Akazienwäldchen, der nach einer Durchforstung unbenutzbar geworden geworden war, hat Tobias Bertlwieser neue schwungvolle Kurven gegeben. Dabei kam in Abstimmung mit der städtischen Forstabteilung auch ein Minibagger zum Einsatz, aber es blieb noch viel Handarbeit, die die Turnvereinsmitglieder zusätzlich zur normalen Streckenrevision während der Wintermonate leisteten. Auch ohne solche Neubauten und Projekte leisten die TVM-Mountainbiker jedes Jahr rund 400 Arbeitsstunden für die laufenden Überprüfungen der Bauten und die Pflege der Trails. Bürgermeister Kahlert würdigte diese ehrenamtliche Leistung für eine öffentliche Freizeiteinrichtung, die von jedermann kostenfrei benutzt werden kann.

Anspruchsvolle 29 Kilometer

Mit rund 29 Kilometern Länge und 950 Höhenmetern ist die Mil1 eine konditionell und technisch anspruchsvolle Strecke. 60 Prozent des Rundkurses verlaufen auf befestigten Wegen, meist um die steilen Auffahrten zu meistern. Die restlichen 40 Prozent sind Naturwege und ausgewählte Trails.

Was das Herz ambitionierter Biker höher schlagen lässt, sind die Abfahrten: Steil, schmal, mit Kurven gespickt, vorbei und über Steinformationen, mit kleinen natürlichen Drops, Anliegern und Brücken schlängeln sie sich Richtung Tal. Start und Ziel der Runde ist der Parkplatz am Schützenhaus oberhalb von Miltenberg.

Programm zum Jubiläum

Die Fertigstellung des North Shores und das Streckenjubiläum feiern die Miltenberger Mountainbiker am 6. und 7. Mai. Erstmals wird am Samstag, 6. Mai, eine Enduro-Rallye stattfinden. Maximal 50 gemeldete Teilnehmer gehen dabei individuell auf eine ausgearbeitete Strecke mit 28 Kilometern Länge und 750 Höhenmetern. Gewertet werden sechs Abschnitte; fünf Downhill und einer Uphill. Die Zeitnahme erfolgt über die kostenlose Strava-App, die sich die Teilnehmer dazu auf ihr Smartphone laden müssen. Eine Anmeldung unter mail@mountainbike-miltenberg.de ist erforderlich. Der erste Jubiläumstag klingt dann am Lagerfeuer auf dem TVM-Sportgelände am Main aus.

Am Sonntag folgt die bekannte Veranstaltung Trails Unlimited mit geführten Touren für Fahrer unterschiedlicher Leistungsklassen. Treffpunkt ist das Schützenhaus, Anmeldung und Gruppeneinteilung erfolgt ab 9 Uhr, Start ist um 10 Uhr.

bMehr zur Strecke und zum Programm des Jubiläums unter https://www.mountainbike-miltenberg.de oder auf https://www.tv-miltenberg.de

Georg Kümmel

Hintergrund: North Shore North-Shore-Trails oder kurz Shores sind Hindernisparcours für Mountainbikes. Sie sind benannt nach den kanadischen North ShoreMountains im Norden Vancouvers. Ursprünglich dienten sie dazu, den kanadischen Mountainbikern Wege durch die weiten, försterfreien Urwälder zu schaffen. So wurden über umgestürzte Bäume, Felsen und Löcher kurzerhand "Hühnerleitern" gezimmert. Nachdem erste Fotos davon in Mountainbikemagazinen auftauchten, begann die Nutzung der Shores zu Vergnügungszwecken. North-Shore Trails sehen aus wie waagerecht gelegte Leitern, die mit einem Mountain- bzw. einem Freeridebike befahren werden. Sie haben eine Breite von wenigen Zentimetern bis zu 50 cm und eine Höhe von 0,2 bis zu über 4 m. Diese Trails sind teilweise sehr schwer zu befahren und benötigen ein hohes fahrerisches Können, da meistens Sprünge und enge Kurven eingebaut sind. Einer der größten Mountainbikeparks mit North-Shore-Trails ist der Whistler Mountainbikepark in Kanada. Ein weiterer entstand im Kleinwalsertal.[1] Oft werden diese Trails auch dazu genutzt, um hohe Drops zu bauen.