Miltenberger Stötzner-Schule unter neuer Leitung

Martina Plott und Peter Rothermich als Führungsduo

Miltenberg 13.09.2023 - 16:45 Uhr < 1 Min.

Neues Schulleitungsteam an der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Miltenberg: Schulleiterin ist Martina Plott ihr Stellvertreter heißt Peter Rothermich.

Plott sei zuletzt sieben Jahre stellvertretende Schulleiterin an der Fröbel-Schule in Aschaffenburg gewesen. Sie war auch zehn Jahre im überregionalen Mobilen sonderpädagogischen Dienst (MSD) mit der Fachexpertise Autismus an weiterführenden Schulen tätig. Rothermich ist laut Mitteilung der Schule seit zwanzig Jahren im Förderschuldienst beschäftigt. Er arbeitete die vergangenen fünf Jahre an der Dr. Albert-Liebmann-Schule in Kleinostheim (Kreis Aschaffenburg) in den Stütz- und Förderklassen. Sowohl Plott als auch Rothermich seien in der Vergangenheit schon an der Stötzner-Schule in verschiedenen Stufen mit Klassenführungen betraut gewesen. Einen besonderen Fokus in den kommenden Schuljahren lege Plott auf ein wertschätzendes, positives Lernklima im Unterricht. Zudem sollen die emotional-soziale Erziehung sowie die künstlerische, musikalische und sportliche Entwicklung gefördert werden.

An der Stötzner-Schule werden in diesem Schuljahr zehn Kinder in der schulvorbereitenden Einrichtung sowie 140 Schülerinnen und Schüler von Jahrgangsstufe 1 bis 9 unterrichtet.

