Miltenberger schmücken Stationen für die Fronleichnamsprozession

Der Feiertag Fronleichnam ist einer der höchsten Feiertage im römisch-katholischen Kirchenjahr, der auch das Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi genannt wird. Die Tradition mit den Blumenteppichen ist noch gar nicht so alt und in jedem Bundesland auch unterschiedlich. Vor vielleicht 50, 60 oder noch mehr Jahren, war der Fronleichnam-Prozessionsweg noch mit Grasschnitt und Blumen belegt, so dass der Pfarrer mit der Monstranz den Boden nicht berührte. Fast jedes Haus oder jeder Hauseingang war liebevoll mit Bäumchen, roten Tüchern oder üppigen Blumensträußen geschmückt. Die Blumenteppiche zeigten meist Szenen aus der Bibel oder Heilige. Das Schmücken wird heutzutage immer weniger, auch in Miltenberg. Die Menschen haben weder Zeit noch Lust dazu, so wird vermutet. Die Miltenberger Frauen wünschen sich, dass wieder mehr junge Menschen beim Dekorieren mitmachen würden. anke