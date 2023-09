Miltenberger Rat befürwortet Bau von 99 Wohnungen auf altem Baywa-Gelände

Barrierefreies Bauprojekt

Miltenberg 14.09.2023 - 16:30 Uhr 1 Min.

Das ehemalige Baywa-Gelände an der Eichenbühler Straße in Miltenberg: Hier sollen neue Wohnungen entstehen.

Auf dem Gelände ist eine Tiefgarage zum Teil mit Parkliften geplant, 99 Wohnungen mit 50 bis 100 Quadratmetern Größe in Gebäuden mit drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss. Jede Wohnung wird laut Architektin eine Terrasse oder einen Balkon haben. Die Häuser sind in eine Grünanlage eingebettet, in der nur das Nötigste gepflastert wird, etwa die Feuerwehrzufahrt. In der Tiefgarage mit 137 Stellplätzen sind Ladestationen für E-Autos und E-Bikes vorgesehen.

Vier öffentliche Parkplätze

Auf Nachfrage von Gerald Betzwieser (Liberale Miltenberger) teilte die Planerin mit, die Tiefgarage in der Eichenbühler Straße werde einen Meter aus dem Boden ragen, sei aber in die Hausfassade integriert. Nicole Kolbe (Liberale Miltenberger) kamen 137 Stellplätze wenig vor. Als Antwort auf ihre Frage, warum nur vier öffentliche Parkplätze geplant sind, erfuhr sie, dies sei die Anzahl, die gefordert ist. Sabine Balleier (SPD) wies darauf hin, dass bei barrierefreien Wohnung vielleicht Servicedienste zur Pflege oder »Essen auf Rädern« auf Parkplätze angewiesen sind. Sie wollte wissen, wie sich bei der momentanen Marktlage das Riesenprojekt verwirklichen lasse und ob schon Aussagen über Preise möglich sind.

Elke Spiegel gestand ein, vor einem Jahr seien »bessere Zeiten« gewesen. Sie möchte aber das Projekt nicht - wie andere Mitbewerber auf dem Markt- auf Eis legen, sondern an der Zeitschiene festhalten. Auf Nachfrage erfuhren die Stadträte, dass diese Wohnanlage ihren eigenen Strom mittels PV-Anlagen produzieren wird und die Anzahl der Stellplätze mittels dem nachträglichen Einbau von weiteren Parkliftern erweitert werden kann.

Gegen die Stimmen von Rainer Rybakiewicz (parteilos), Gerald Betzwieser und Wilko Schmidt (Die Fraktion) genehmigte der Stadtrat den Planungsentwurf zur Änderung des Bebauungsplans und beauftragte die Verwaltung, die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zu veranlassen.

