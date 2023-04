Miltenberger Kultursommer lockt von 23. Juli bis 6. August

Live-Musik und Lesungen auf der Burg

Miltenberg 19.04.2023 - 17:29 Uhr 2 Min.

Rückblende: Im Rahmen des Kultursommers 2022 bespielte "Bozen Brass" in einer lauen Sommernacht den romantischen Hof der Mildenburg.

Den Anfang macht am Sonntagabend, 23. Juli, ein Poetry-Slam. Dort treten Jugendliche unter 20 Jahren beim »Wettstreit der Worte«, gegeneinander an. Das Publikum ist die Jury und wird entscheiden, wer mit seinen selbst geschriebenen Texten am Ende den Slam gewinnt. Enrico Josche, der auch schon im Vorjahr moderiert hat, wird durch den Abend führen.

Bläserfeuerwerk

Ein Bläserfeuerwerk ist für Montag, 24. Juli, ist auf der Burg angekündigt. Dort treten die Schülerinnen und Schüler der Miltenberger Musikschule unter der Leitung von Sylvia Ackermann und Waldemar Stockert auf. Am Dienstag, 25. Juli, kommen »Brettschneider und Huber play The Beatles« auf. Die Beatles zählen zu den künstlerisch und kommerziell erfolgreichsten Gruppen des letzten Jahrhunderts. Niko Huber und Florian Brettschneider reininterpretieren die zeitlosen Stücke auf ihre ganz eigene Art und loten mit zwei Gitarren die Grenzen von Arrangement und Improvisation aus.

Mit »Voice 'n' Noise meets Katalda« geht es am Donnerstag, 27. Juli, weiter. Der mittlerweile erweiterte Miltenberger Chor unter der Leitung von Katrin Dinaro verspricht eine geballte Ladung Rock und Pop. Das Jazz-Trio Katalda ergänzt das Konzert mit außergewöhnlichen Arrangements. Am Freitag, 28. Juli, steht eine Jubiläumstruppe auf der Bühne: »Vox Lunaire" feiert ihr 25. Bühnenjubiläum mit A-cappella-Stücken. An diesem Abend wird man Balladen von Klassik bis Pop mit viel Emotionen hören. Anlässlich des Jubiläums stoßen ehemalige Mitglieder des Ensembles dazu.

Ausflug ins Mittelalter

Alex Silva war in den vergangenen Jahrzehnten mit verschiedenen Coverbands oder solo in ganz Deutschland und auch international unterwegs, unter anderem als Support der Hooters, von Costa Cordalis oder Bonnie Tyler. Auf der Mildenburg tritt er am Samstag, 29. Juli, mit seinem Soloprogramm »Live on stage» auf. Am Sonntag, 30. Juli, gibt Autorin Lena Dieterle Einblicke in ihren dritten Roman »Schattennovelle« . Die »Schattennovelle« gleicht einem Blick durch ein Schlüsselloch auf unsere Gesellschaft und vorherrschende Machtstrukturen, verspricht die Ankündigung der Veranstalter.

Einen spannenden Leseabend für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren gibt es am Dienstag, 1. August, mit dem neuen Museumsleiter Fabian Müller-Nittel. Rund ums Thema Mittelalter wird es eine abenteuerliche Tour durch den Hof und das Burgmuseum geben. Die Kinder sollten auf jeden Fall ihre Taschenlampen nicht vergessen. Mehr wollte der Museumsleiter noch nicht verraten.

Filmhits

Am Donnerstag, 3. August, spielen »Die üblichen Verdächtigen«., die Stadtkapelle unter der Leitung von Simone Wiegand, die Filmhits wie zum Beispiel von James Bond oder Miss Marple spielen werden. Völlig neu, aber humorvoll und lecker, soll der Abend »Wine and Music« mit Suse und Joe werden. An diesem Sommerabend trifft Saxofon-Musik auf genussvolle regionale Weine (nur Karten im Vorverkauf).

Zum Auftakt des Abschlusswochenendes spielt die Coverband »Beck'n' Boys« am Samstag, 5. August, Partyhits und Rocksongs. Den letzten Tag auf der Burg bestreitet die Band »Mainouche« am Sonntag, 6. August, mit Standards der 1920er- und 1930er-Jahre, Schöpfungen von Django Reinhardt sowie allerlei artverwandten Songs im Gypsy-Jazz-Gewand.

Anja Keilbach

Zahlen und Fakten: Kultursommer Bei Regen finden die Veranstaltungen des Miltenberger Kultursommers im Bürgersaal des Alten Rathauses, Hauptstraße 137, statt. Nur die Veranstaltung am Samstag, 5. August, mit "Beck 'n' Boys" muss bei Regen ganz entfallen. Hierzu kann täglich ab 16 Uhr eine Wetterhotline unter der Nummer 09371 404156 angerufen werden. Weitere Informationen gibt es online unter www.miltenberg.info/kultursommer. Kartenvorverkauf: Tourist Information "Drei am Main", Tel. 09371 404119 oder über das Onlineportal Reservix. Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr mit Einlass ab 19 Uhr.