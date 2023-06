Miltenberger Kreisräte geben Weg für Sparkassen-Fusion frei

Landrat Scherf nennt Zusammenschluss "Gewinn für Region"

Miltenberg 30.06.2023 - 15:52 Uhr 2 Min.

Fusionsüberlegungen und -gespräche zwischen Aschaffenburg und Miltenberg hatte auch Ende der »Nuller-Jahre« gegeben, doch die waren ergebnislos verlaufen. Diesmal hatten erste Sondierungen zwischen den Geldhäuser schnell gezeigt, dass Zeitpunkt und Rahmenbedingungen günstig sind, was durch eine Machbarkeitsstudie des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg auch bestätigt wurde. Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, lag ein Fusionsvertrag vor, der offenbar alle Fragen der Kreisräte beantwortet und vorhandene Bedenken ausgeräumt hat.

Übereinstimmend nannten die Sprecher aller Fraktionen das Konzept überzeugend und äußerten sich zuversichtlich, dass die größere, leistungsfähigere Sparkasse den Wirtschaftsraum Aschaffenburg-Miltenberg stärken wird.

Dafür waren die Kreispolitiker bereit, ein gutes Stück Einfluss auf »ihre Sparkasse« aufzugeben. War bislang der Kreistag das Entscheidungsgremium, wenn es um die großen Weichenstellungen für das Geldhaus ging, ist der Kreis nach der Fusion nur noch einer von drei Trägern, deren Vertreter in einem Zweckverband gemeinsame Entscheidungen treffen. Die Interessen der Miltenberger Kunden vertreten nicht mehr 60 Kreisräte, sondern neun Zweckverbandsräte.

Kundennähe erhalten

Im Reigen der Fraktionssprecher war jedoch Frank Zimmermann (FDP) der einzige, der bekannte, anfang kein großer Freund des Vorhabens gewesen zu sein. »Wir hier in Miltenberg hatten ja auch vor Augen, wie schlecht es die Kollegen mit der blauen Farbe gemacht haben«, spielte Zimmermann auf die Fusion der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg mit der Volksbank Odenwald an. Die hat sich vor allem durch den Sitz des Vorstands und maßgeblicher Entscheidungsträger in Michelstadt von den Kunden im Landkreis Miltenberg entfernt.

»Die hohe Entscheidungskompetenz vor Ort war und wichtig«, formulierte Fraktionssprecher Karlheinz Paulus eine Anforderung der SPD. Auch Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) hatte in seinen Einführungen zu Debatte die entscheidenden Fragen betont: Wir präsent bleibt die Sparkasse vor Ort? Wie nah ist sie bei ihren Kunden? Wie verwurzelt wird sie in der Region sein?

Eine Antwort darauf gibt schon der neue Name: Das fusionierte Geldinstitut wird Sparkasse Aschaffenburg-Miltenberg heißen, die Kreisstadt bleibt zweiter Sitz und in Miltenberg wird auch der Vorstand - zumindest zeitweise - präsent bleiben. Zudem werden, so Scherf weiter, zentrale Bankbereiche an beiden Standorten verankert.

Für die Kunden soll sich in der direkten Beratung und im Kontakt wenig ändern. »Das war uns besonders wichtig«, erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Miltenberg-Obernburg, Philipp Ehni: »Die Beraterinnen und Berater werden weitestgehend in ihren Funktionen und an ihren Standorten bleiben.« Dass der Kontakt zu den gewohnten Ansprechpartnern nicht abreiße, sei entscheidend für das Vertrauen. Ehni hatte betont, dass die Fusion im Kreis Miltenberg nicht mit Schließung von Geschäftsstellen verbunden sei. Hier habe seine Sparkasse ihre Hausaufgaben gemacht und investiere sogar kräftig; in dem Umbau der Hauptstelle in Miltenberg und in die Neubauten der Geschäftsstellen in Elsenfeld und Wörth.

Die Miltenberger Interessen sah deshalb auch Armin Bohnhoff (CSU) im vorliegenden Fusionsvertrag gewahrt. Die Beziehung zwischen Kunden und Beratern, die Zahl der Filialen seinen auch für seine Fraktion die entscheidenden Fragen gewesen. Die seien gut beantwortet und die CSU deshalb zuversichtlich, dass der Zusammenschluss der Region nutzt.

Fahn fordert Infokampagne

Eine »leistungsfähige Sparkasse in kommunaler Verantwortung«, dieses Ziel sah Nina Schüssler (Grüne) als erfüllt an, ebenso Bernd Schötterl als Fraktionssprecher der freien Wähler. Er lobte den »transparenten« Prozesse, die Politik sei auf dem Weg zum Zusammenschluss »gut mitgenommen« worden. Was für die Politik gilt, müsse für Kunden und Bürger noch nachgeholt werden, mahnte Hans-Jürgen Fahn (ÖDP): In der Öffentlichkeit gebe es noch Fragen und Besorgnis. Die gelte es schnellstens durch eine Informationskampagne auszuräumen.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Welche Vorteil bringt die Fusion? Die wesentlichen Argumente für die Sparkassen-Fusion hat Landrat Jens Marco Scherf benannt: o nachhaltige Stärkung des bereits eng verflochtenen Wirtschaftsraums o mehr Potenzial bei der Finanzierung größerer Investitionsprojekte insbesondere der regionalen Wirtschaft o Erhalt und Stärkung der Rolle als Förderer von Vereinen, Verbänden und Kommunen o attraktiver Arbeitgeber mit künftig 1100 Mitarbeitenden; Magnet für Fachkräfte o höherer Gewerbesteuereinnahmen für für Städte und Gemeinden ()