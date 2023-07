Trotz Rekordeinnahmen rote Zahlen: Miltenberger Kreisetat gerät aus der Balance

Mi­nus von 1,9 Mil­lio­nen Eu­ro

Miltenberg 14.07.2023 - 11:33 Uhr 3 Min.

Die Kreispolitik steht vor schwierigen Diskussionen, wenn am 17. Juli die Haushaltsberatungen im Kreisausschuss beginnen. Verabschiedet werden soll das 537 Seiten starke Zahlenwerk dann eine Woche später am 24. Juli vom Kreistag. Schon jetzt steht fest, dass dort eine Debatte beginnt, die dann in den nächsten Jahren erbittert fortgesetzt werden wird.

Streit um Kreisumlage droht

Die Kreisumlage, um die sich Kreis, Städte und Gemeinden immer gerne balgen, bleibt im laufenden Jahr noch unverändert und liegt mit einem Hebesatz von 39 Prozent deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt. Kreiskämmerer Krämer hätte wie seine Kollegen in der Nachbarschaft die Umlage bereits in diesem Jahr erhöht, hat aber den Stichtag verpasst. Die verspätete Verabschiedung des Haushalts im Sommer statt im Frühjahr, erlaubt das nicht mehr. Also wird die Erhöhung im kommenden Jahr nachgeholt und der Hebesatz um vier Prozent auf 43 angehoben. 2025 und 2026 sind weitere Erhöhungen um jeweils 2,5 Prozent vorgesehen.

Für das laufende Jahr darf Krämer an dieser Schraube zur Verbesserung der Kreiseinnahmen nicht mehr drehen und so kann, wie er selbst einräumt, der Haushalt »die Balance zwischen Investitionen in die Zukunft und Höhe der Verschuldung nicht halten«. Nach 17 Jahren kontinuierlichen Schuldenabbaus braucht der Landkreis in diesem Jahr neun Millionen Euro frische Kredite von den Banken.

Gewaltiger Schuldenanstieg

Eine Entwicklung, die angesichts steigende Zinsen besonders unerfreulich ist, zumal feststeht, dass der Schuldenberg in dem weiteren Jahren gewaltig wachsen wird. Von 17,3 Millionen Euro zu Jahresbeginn über 26,3 Millionen zum Jahresende auf rund 40 Millionen Euro Ende 2026. Im vergangenen Jahr hatte Krämer einen noch explosionsartigeren Anstieg auf fast 80 Millionen Euro bereits Ende 2026 vorhergesagt. Das geschieht nun langsamer, weil sich der Baustart an den Berufsschulen verzögert.

Dieser Ausblick wird schon die jetzigen Haushaltsberatungen prägen, obwohl die Ausgangssituation noch erfreulich ist. Der 155,8 Millionen schwere Etat 2023 wird von Rekordeinnahmen gespeist. Bei gleichbleibenden Hebesatz spült die Kreisumlage 69,1 Millionen Euro in die Kasse. Das sind 5,8 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Dazu kommen noch 23,9 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen vom Freistaat.

Berechnungsbasis für die Einnahmen ist die sogenannte Umlagekraft der Städte und Gemeinden das Landkreises, und die ist um 9,2 Prozent gestiegen. Der Kreis Miltenberg liegt damit deutlich über dem 5,5-Prozent-Wachstum in Bayern und hat im Bezirk eine Ausnahmestellung; in Unterfranken ist die Umlagekraft um 0,4 Prozent leicht gesunken.

So gut geht es dem Kreis vor allem dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen, die um 22,8 Prozent oder 11,6 Millionen Euro auf 62,3 Millionen Euro gestiegen sind. Auch die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung - also aus den Löhnen und Gehältern der Arbeitnehmer - sind mit einem Plus von 8,8 Prozent überdurchschnittlich gestiegen. Sie sind mit 65,8 Millionen Euro sogar noch höher als die Gewerbesteuereinnahmen.

Wachsende Personalausgaben

Doch so kräftig die Einnahmen auch sprudeln, die Ausgaben steigen in gleicher Weise mit: Von den 69 Millionen Kreisumlage darf Krämer nicht mal ganz die Hälfte behalten. 35,4 Millionen Euro gehen an den Bezirk; drei Millionen mehr als im Vorjahr. Die Personalkosten steigen um 2,8 Millionen Euro und betragen inzwischen 30,1 Millionen Euro; das sind 19,3 Prozent der Gesamthaushalts. 2021 lag der Anteil der Personalaufwendungen noch bei 17,7 Prozent; die Tendenz ist weiter steigend (siehe Hintergrund). So werden die 5,7 Millionen Euro Mehreinnahmen aus der Kreisumlage von den höheren Ausgaben beim Personal (plus 2,9 Millionen) und im Sozialamt (plus 2,8 Millionen) sofort wieder aufgefressen. Zudem beklagt der Kreiskämmerer, dass bei den Aufgaben, die die Kreisverwaltung für den Freistaat übernimmt, die Schere zwischen Aufwand und Erstattungen immer weiter auseinandergeht. Waren es 2018 noch rund zwei Millionen ungedeckter Aufwand, stieg dieser Betrag im vergangenen Jahr auf 4,6 Millionen Euro.

Kreis baut kräftig

Nach relativ niedrigen Investitionen in den vergangenen beiden Jahren wird jetzt wieder kräftig gebaut. Von den 22,3 Millionen Euro Gesamtinvestitionen fließen 15,2 Millionen in Baumaßnahmen. Allein 5,8 Millionen Euro sind notwendig, um alle Kreisschulen mit Lüftungsanlagen - eine Konsequenz aus der Pandemie - auszustatten. Weitere 4,5 Millionen Euro fließen in den Bau der Zweifachturnhalle der Realschule Obernburg, knapp zwei Millionen in die Kreisstraßen und 1,3 Millionen in die Abfallwirtschaft.

Das sind aber noch vergleichsweise Peanuts zu den kommenden Vorhaben: Für die Generalsanierung der Berufsschulen lag die letzte Kostenschätzung des Kreisbauamtes bei 82 Millionen Euro. Generalsaniert beziehungsweise neu gebaut werden müssen die Sporthallen der Gymnasien in Miltenberg und Erlenbach und dazu steht noch ein 15 Millionen Euro teurer Erweiterungsbau des Landratsamtes auf der Wunschliste von Landrat Jens Marco Scherf.

Reserven aufgebraucht

Auf der hohen Kante hat der Kreis für all diese Vorhaben nichts mehr. Zwar steht als Reserve ein hoher Millionenbetrag in den Büchern, aber der ist größtenteils zweckgebunden für die Deponienachsorge. Für den eigentlichen Kreishaushalt hat Krämer nur noch 3,6 Millionen Euro liquide Mittel. Das ist schon für die monatlich laufenden Zahlungen ein zu dünnes Polster.

Zwischen sechs und sieben Millionen Euro muss der Kreiskämmerer jeden Ersten an Löhnen und Gehältern überweisen. Dafür braucht er inzwischen - erstmals nach vielen Jahren - kurzfristige Kassenkredite. Das allein zeigt, wie sehr sich die Finanzsituation verschlechtert hat.

Georg Kümmel