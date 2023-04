Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Miltenberger Jagdhornbläser begrüßen am 1. Mai den Wonnemonat

Bläserkorps musiziert in Großheubach und Miltenberg

Miltenberg 27.04.2023 - 11:19 Uhr 1 Min.

Zum 50. Mal stehen die Miltenberger Jagdhornbläserinnen und Bläser auf der Busigranch in Großheubach und wecken mit ihren Klängen die Großheubach zum 1. Mai

Zu einer letzten Probe vor dem Konzert haben sie sich am vergangenen Montag im Gemeinschaftsraum des Kolpinghauses getroffen. Dort lauschen die Bläser ihrem langjährigen Hornmeister Karl-Otto Steiniger, was geübt werden muss. Bei der Polka Humoreska möchte er noch einmal eine bestimmte Stelle hören, bei der das Tempo nicht so war, wie es sein sollte. Im zweiten Anlauf klappt's dann und er ist zufrieden. Die Truppe besteht seit vielen Jahren aus zwölf Männern und zwei Frauen. Gespielt werden auf zehn kleine Fürst-Pless- und vier große Parforce-Hörnern Jagdsignale und Lieder wie »Ein Jäger aus Kurpfalz« oder der Hubertusmarsch.

Jagdhornbläser sehen sich als Brauchtumspfleger. Sie pflegen mit ihren Fanfaren und Signalen die Jagdkultur, begleiten unter anderem Hubertusmessen. Früher haben sich Jäger mit den Hörnern im Wald »unterhalten«. Heute tun sie das in unserer Region nur noch vereinzelt, meist bei Drückjagden.

Die Miltenberger Jagdhornbläser haben dennoch einen gut gefüllten Terminkalender, spielen Ständchen auf Geburtstagsfeiern, beim Einzug auf die Michaelismesse, bei Jubiläen, Wettbewerben und - wie jetzt - am 1. Mai oder auf Anfrage. Erst vor kurzem erfreuten sie Senioren in der frisch eingeweihten Tagespflege in Miltenberg mit einem kleinen Platzkonzert.

Es gibt mittlerweile viele Anekdoten über die Jagdbläser, die Werner Pechumer 1953 gründete. Von lustigen Situationen bis traurigen Anlässen ist alles dabei. Aber zwei Veranstaltungen sind »in aller Munde« und allen, die dabei waren, noch gut im Gedächtnis: 1987 kamen 800 Teilnehmer zum Landesbläsertreffen - seinerzeit mit Grußbotschaft von Schirmherr Ministerpräsident Franz-Josef Strauß - auf den Engelplatz. Und 2003 waren über 400 Jagdhornbläserinnen und Bläser aus Bayern und Nachbarbundesländern wie Hessen und Baden-Württemberg auf dem Marktplatz. Das Bild und der voluminöse Klang damals waren beeindruckend.

Hornmeister Karl-Otto Steiniger hat zusammen mit Alfred Meixner anlässlich der Jubiläen historisches Material zusammengetragen, über das man staunen und auch schmunzeln kann. Alte Zeitungsartikel, Fotos und vieles mehr geben Einblicke in die über 70-jährige Geschichte der Miltenberger Jagdhornbläser.

Anja Keilbach