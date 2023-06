Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Miltenberger Gymnasiasten begeistern beim Sommerkonzert

»JBG goes Broadway« - Mitreisender Ausflug in die fantastische Welt der Musicals

Miltenberg 16.06.2023 - 14:29 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit ihrem berührenden "Memory" verzauberten der Unterstufenchor und das Orchester gemeinsam während des Sommerkonzertes "JBG goes Broadway" vom Johannes-Butzbach-Gymnasiums. Zungenakrobatik: Mikail Mandaci begeisterte mit seinem englischen Sprechgesang, perfekt umrahmt von Orchester, bei "My Shot! die Zuhörer so sehr, dass er den Song gleich zwei Mal singen durfte.

Über 100 Schüler sorgten unter dem Motto »JBG goes Broadway« mit ihrem vielfältigen Programm aus Musicalklassikern und bekannten Filmtiteln für eine besondere Auszeit und brachten das gebannt lauschende Publikum immer wieder zum Toben. Die Spenden fließen in die Musikförderung der Schule.

Schwungvoller Auftakt

Die Big Band unter Leitung von Raphael Schollenberger eroberte gleich zu Beginn mit einem schwungvollen »Lady Marmelade« die Herzen der Zuhörer, die mittendrin applaudierten, im Sturm. Fetzige Trompeten, kurze Soloeinlage, lang gehaltene Querflöten- und Saxofonklänge sowie über die komplette Klaviertastatur fliegende Finger erschwerten es, ruhig sitzenzubleiben.

Mit ihrem gefühlvollen »Can you feel the love tonight?« im sachten Legati-Fluss umgarnte die Bläsercombo das Gehör und ebnete perfekt den Weg zum nicht minder berührenden »Memory« des Orchesters und Unterstufenchors unter Leitung von Johannes Unsinn. Nach so viel Emotionalität kam die anschließende zackige »Wahrheit« gerade recht. Untermalt mit mehrmaligem Stampfen, erfüllten kurze punktgenaue Töne, helle Querflötentupfe sowie der harmonische und fein akzentuierte Gesang den weitläufigen Raum.

Gleich mit mehreren Medleys begeisterte das Orchester unter Leitung von Carolin Zwanzer. Ob schaurig schön bei »Phantom of the Opera« mit leicht bedrohlichen Weisen oder dynamisch mit leichten Violinenvibrati und vollen Congaklängen bei »West Side Story«, die Aula verwandelte sich in einen wahren Musicaltraum.

Mikail Mandaci, ein »verborgener Schatz« wie ihn Ansgar Stich beschrieb, brachte die Gäste völlig zum Toben. Der Zehntklässler vollführte wahre Zungenakrobatik während »My Shot« und das gleich zweimal. Denn ohne direkte Zugabe ließ ihn das Publikum nicht von der Bühne gehen. Mit seinem herausgefeuerten präzisen englischen Sprechgesang stellte Mikail Mandaci gemeinsam mit der fein akzentuierten umrahmenden Orchestermusik einen der Höhepunkte des Abends dar.

Klänge aus James-Bond-Welt

Weitere Gesangsperlen waren auch im Mittel- und Oberstufenchor zu hören. So entführten die Schüler, instrumental begleitet von der Instrumentalgruppe INE, mit ausklingenden »Goldfinger«, gefühlvoller Soloeinlage und ineinanderfließenden »Ahs« mit einem Medley in die spannende Welt von James Bond.

Mit ihrem zackigen und mit kleinen Raffinessen gespickten »One« kredenzten die Sänger schließlich zusammen mit der Big Band den perfekten Abschluss und ließen das jubelnde Publikum zufrieden den Heimweg antreten.

Jennifer Lässig

Hintergrund: Sommerkonzert JBG Miltenberg Das Sommerkonzert des Johannes-Butzbach-Gymnasiums Miltenberg wurde von verschiedenen Instrumetal- und Gesangsensembles gestaltet. Mit dabei waren die Big Band mit Sängerin Svenja Zipprich, die Bläsercombo, die Band INE, der Mittel-/Oberstufenchor, das JBG-Orchester (Gesang: Mikail Mandaci), der Unterstufenchor. jel