Miltenberger Dekan über Kirchenaustritte: "Wir müssen Beziehungsarbeit leisten"

Michael Prokschi will wieder für den Glauben begeistern

Miltenberg 24.07.2023 - 10:52 Uhr 4 Min.

Der Mittelgang der Kirche Christkönig in Elsenfeld Pfarrer Michael Prokschi in seiner Kirche in Kirchzell

Bundesweit sind im vergangenen Jahr mehr Katholiken aus der Kirche ausgetreten als je zuvor. Sind auch im Landkreis Miltenberg mehr Austritte zu verzeichnen als in der Vergangenheit?

Zunächst möchte ich klarstellen, dass auch bei den evangelischen Mitchristen die Austrittszahlen so hoch sind. Es ist schon so, dass bei uns im ländlichen Raum Kirchenaustritte zu verzeichnen sind. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß wie in Ballungsgebieten. In dünn besiedelten Regionen, wo die Menschen eher kirchlich verwurzelt sind, ist es ein größerer Schritt als in einer anonymen Großstadt.

Sie kennen die Gemeindemitglieder wahrscheinlich besser als ein Priester in einer Großstadt. Wie viele Menschen kommen vor einem Kirchenaustritt auf Sie zu?

Eigentlich niemand. Die Menschen treten nicht beim Pfarrer aus, sondern beim Standesamt. Wenn Menschen aus meiner Gemeinde vor Ort austreten und ich die Meldung über den Austritt bekomme, dann schreibe ich die Personen an. Sie bekommen die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch und einen Fragebogen, um anzugeben, warum sie ausgetreten sind. Da habe ich viel positive Erfahrungen gemacht.

Was sind denn die Hauptgründe für einen Kirchenaustritt?

Der Hauptgrund wird immer das Finanzielle sein. Gerade junge Leute, die erstmal eine Abrechnung sehen, und sagen: »Kirchensteuer? Da gehe ich doch sowieso nicht hin.« Ich glaube, dass viele die Missbrauchsgeschichten ein bisschen als Vorwand nehmen. Der Hauptgrund ist oft, dass der persönliche Bezug verloren gegangen ist und Geld eine Rolle spielt. In Ausnahmefällen gibt es auch ganz konkrete Ärgernisse.

Haben junge Menschen gerade im ländlichen Raum keine so starke Bindung zur Kirche mehr wie ihre Eltern und Großeltern?

Es findet eine Veränderung in der Gesellschaft statt. Früher musste man in die Kirche, ob man wollte oder nicht. Das ist heute lockerer. Die Bindung ist nicht mehr so gegeben. Durch die Gesellschaft hat sich da vieles geändert.

Ein Lehrer vom Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld sagte neulich: »Gottesdienst sind unzeitgemäß und gänzlich unattraktiv für junge Gläubige geworden.« Wie reagieren Sie darauf?

Das kommt meist auf den Pfarrer vor Ort an. Man kann natürlich immer schauen, ob man moderne Elemente einbringt. Aber letztendlich kommt es auf die Botschaft an, die ich im Gottesdienst vermittele. Und ob ich in Predigt oder Fürbitten eine Sprache finde, die die Menschen anspricht. Wenn ich immer nur von Gnade und Sünde spreche, ist das schwieriger als Hoffnung, Freude und Zuversicht zu vermitteln. Ich bin immer etwas vorsichtig mit Kinder-, Senioren- und Jugendgottesdiensten. Wenn man in den normalen Gottesdienst Elemente einbringt, die Menschen ansprechen, muss man nicht spezifizieren. Der Gottesdienst soll ja ein Gemeinschaftserlebnis sein und alle Menschen zusammenbringen.

Den Gottesdienst nicht zu besuchen heißt nicht, nicht gläubig zu sein. Was sagen Sie dazu, wenn Menschen sich zu ihrem Glauben bekennen, aber gleichzeitig mit der Institution Kirche nichts zu tun haben zu wollen?

Das ist was, was die Menschen hier in den Gemeinden schon gemerkt haben: Ich gehe nicht nur zu Leuten, die auch zu mir in den Gottesdienst kommen. Wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Da kann man auch Menschen wieder neu für den Glauben ansprechen.

Gerade ist das Thema Synodaler Weg (siehe »Stichwort«) als Grund für den Austritt diskutiert worden. Das ist natürlich ein Oberbegriff für ganz verschiedene Problemfelder. Wie oft spielt etwa der Umgang mit Homosexuellen oder das Verbot von weiblichen Priestern eine Rolle beim Austritt?

Der Synodale Weg mag sicher eine gewisse Berechtigung haben. Klar, die Kirche hat viele Fehler gemacht. Mit Wiederverheirateten, Geschiedenen oder Homosexuellen. Da muss sich etwas ändern.

Beeinflussen gerade diese Themen die Entscheidung für einen Kirchenaustritt?

Das wird immer wieder als Anlass genommen. Aber ich denke trotzdem, dass der Hauptgrund oft das Finanzielle ist. Und ich sage immer zu den Leuten: Man kann nur etwas verändern, wenn man dabei ist. Leicht zu sagen ist: Ich gehe aus der Kirche raus und schimpfe dann: »Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht.«

Gibt es Ansätze und Wege, diese Probleme zu beseitigen?

Wir haben hier Gott sei Dank einen großen Stamm an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die haben eine gewisse Freiheit und können Dinge selbstständig machen. Da laufen viele Dinge sehr gut und eigenständig.

Haben Sie Verständnis dafür, dass manche Menschen aus der Kirche austreten?

Ja, ich kann manche Menschen schon verstehen, wenn es um persönliche Enttäuschungen und Verwundungen geht. Ich bin ja auch viel in Seniorenheimen, wo Menschen leben, die in den 1950er- und 60er-Jahren sehr leidvolle Erfahrungen mit Kirche machen mussten. Beispielsweise war die Beichte oft ein Instrument, um Angst zu machen und für Unsicherheit zu sorgen. Und da kann ich Menschen verstehen, die Wunden haben, die dazu führen, dass sie austreten.

Was muss die Kirche vor Ort tun, um wieder mehr Gläubige für sich zu gewinnen?

Wir müssen Beziehungsarbeit leisten. Kirche und Gemeinde funktionieren über Beziehung. Mir ist es wichtig, eine Form zu schaffen, wo die Begegnung im Vordergrund steht. Das ist nicht immer leicht, gerade weil es immer weniger Priester gibt. Aber trotzdem müssen wir immer schauen, wo es uns gelingt, Punkte zu schaffen, an denen Menschen zusammenkommen und Gemeinde als Gemeinschaft erlebt wird. Ich versuche, in meinen Gemeinden für die Menschen präsent zu sein. Und ich habe hier in vielen Situationen erleben dürfen, dass Menschen wissen, dass jemand da ist.

Maximilian John und Sabrina Ball

Hintergrund: Synodaler Weg Der "Synodale Weg" ist ein Reihe von Treffen der katholischen Kirche, bei denen verschiedene kirchliche Akteure aktuelle Probleme im Kirchenleben aufarbeiten. Anlass für das Format war die im Jahr 2018 veröffentlichte Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Veranstalter der Gespräche sind die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee Deutscher Katholiken. Im März 2023 fand die fünfte und vorerst letzte Veranstaltung statt. Themen waren unter anderem auch die Rolle der Frau in der Kirche und Sexualmoral. Konservative Kritiker werfen der Veranstaltung vor, nicht nur Probleme aufzubereiten, sondern auch die katholische Lehre als solche zu verwässern. Auch Papst Franziskus äußerte sich wiederholt kritisch zu den Reformbemühungen. Gegenüber kirchennahen Zeitschriften betonte er: "Es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland. Wir brauchen nicht zwei von ihnen." joma

Hintergrund: Kirchenaustritte 2022 Im vergangenen Jahr sind deutschlandweit fast 523.000 Menschen aus der katholischen und rund 380.000 Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Das teilten die beiden Großkirchen in den letzten Monaten mit. Für beide ist das ein neuer Rekordwert. Insgesamt verloren die Kirchen durch Austritte und Todesfälle, die weniger Taufen und Eintritten gegenüberstehen, etwa 1,3 Millionen Mitglieder. Bereits 2021 sank der Mitgliederanteil der beiden Großkirchen erstmals unter 50 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ende 2022 gehörten nur noch rund 25 Prozent der Bevölkerung der katholischen und 23 Prozent der evangelischen Kirche an. joma