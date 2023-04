Miltenberg hat kein Geld für Schüler, aber für Mauern

Kreisstadt steckt tief in Finanzmisere

Miltenberg 27.04.2023 - 15:50 Uhr 3 Min.

Mildenburg. Foto: Jürgen Schreiner

Selbstkritik war auch dabei: »Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht«, stellte Frank Küster (Grüne) fest. Den pauschalen Einsparbeschluss des Vorjahres mit einer Ausgabenkürzung von zehn Prozent über alle Bereiche, habe man nicht erreicht. Finanzreferent Oskar Hennig (CSU) gab dem Etat 2023 die Note Mangelhaft und Sabine Balleier (SPD) sprach von einem »Armutszeugnis« für die Kreisstadt: »Dieser Etat zeigt zugleich die Versäumnisse der Vergangenheit und die fehlenden Weichenstellungen für die Zukunft.«

Es blieb aber bei harten Worten. Der Haushalt wurde von den Stadträten einstimmig verabschiedet, obwohl man ihm, wie Frank Küster feststellte, »eigentlich nicht zustimmen« könne. Die Zahlen zu dieser Bewertung sehen so aus: Mit einem Gesamtvolumen von 36,5 Millionen Euro bleibt der Etat um 2,7 Prozent unter dem Vorjahr. Das Minus kommt aber nicht aus dem Verwaltungshaushalt, der um 2,8 Prozent auf 27,7 Millionen steigt, sondern aus dem Investitionshaushalt, der um 17,0 Prozent schrumpft.

Investitionen sinken

8,8 Millionen Euro stellt Kämmerin Stiller für die zahlreichen großen Bauvorhaben, die Feuerwehren und die Infrastruktur bereit. Das klingt zunächst nach einer stattlichen Summe, ist aber schon 1,9 Millionen Euro weniger als im Vorjahr und 4,3 Millionen weniger als 2021 geplant waren. »Wir investieren von Jahr zu Jahr weniger in unsere Infrastruktur«, kritisierte deshalb Sabine Baller in ihrer Haushaltsrede.

Was bei den Stadträten für zusätzlichen Frust sorgt, ist dass der aktuelle Haushalt nicht das Startsignal für die großen Vorhaben Grundschulsanierung und Feuerwehrgerätehaus für die Kernstadt gibt und ein Baubeginn auch 2024 unwahrscheinlich ist. Sogar das Feuerwehrhaus Wenschdorf wird erst im kommenden Jahr begonnen.

In der Analyse der Finanzmisere waren sich Verwaltung und Stadträte einig: Miltenberg hat kein Einnahmeproblem - die Ein sind mit 27,7 Millionen Euro weiter hoch. Die Kreisstadt hat ein Ausgabenproblem. Das Defizit von 280.000 Euro im Verwaltungshaushalt heißt, die Stadt muss auf ihre Rücklagen zurückgreifen, um die laufenden Ausgaben wie Bauhof, Rathausmitarbeiter, Winterdienst oder den Straßen- und Gebäudeunterhalt zu bezahlen. Für Baumaßnahmen oder auch nur neue Computer wird aus eigener Kraft kein Cent erwirtschaftet.

Griff in den Sparstrumpf

Der größte Teil des Gelds für Investitionen in Höhe von 4,2 Millionen Euro kommt aus Fördertöpfen und Zuweisungen. So kommt es, dass die Stadt nicht in die Bildung ihrer Kinder, wohl aber in ihre alten Mauern investieren kann, weil die Sanierung der Burgmauern zu 80 Prozent vom Freistaat bezahlt wird. Geleert wird in diesem Jahr auch bereits der Sparstrumpf. Aus der Rücklage fließen 2,9 Millionen Euro in die Investitionen, außerdem noch eine runde Million aus dem Verkauf von Grundstücken. Damit sind die Reserven schon vor Start des Projekts Grundschule weitgehend aufgebraucht. Dessen Finanzierung wird weitgehend über Kredite erfolgen müssen.

Bürgermeister Bernd Kahlert hatte in seiner Haushaltsrede darauf verwiesen, dass es seitens der Verwaltung Einsparbemühungen gegeben habe. Die seien allerdings durch Preissteigerungen bei Energie und Baukosten und die Inflation zunichte gemacht worden. Die Höhe der Investitionen nannte er angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer noch »sehr beachtenswert«. Im Ausblick auf die kommenden Jahre gelte »erst die Pflicht, dann die Kür«.

»Alles auf den Prüfstand«

Dass Verwaltung und auch der Stadtrat ihre Einsparbemühungen nochmals ernsthaft angehen müssen, hatten mehrere Räte dringend angemahnt. »Alles muss auf den Prüfstand«, forderte Finanzreferent Oskar Hennig und Sabine Balleier zeigte an zwei Beispielen dass andere Kommunen Einrichtungen wie Friedhöfe oder auch öffentliche Toiletten mit deutlich geringeren Defiziten betreiben.

Für Bürgermeister Kahlert steht jedoch fest, dass »echte Einsparungen« im Verwaltungshaushalt mit mit schmerzhaften Einschnitten bei wichtigen und liebgewonnenen Einrichtungen verbunden wären.

Georg Kümmel

Hintergrund: Haushalt 2023 Eckzahlen Die wichtigsten Eckzahlen des Haushaltsplans der Stadt Miltenberg im Überblick (allen Angaben in Millonen Euro; in Klammern die Veränderung zu Vorjahr in Prozent): Gesamtvolumen: 36,5 (-2,4) ; davon 27,7 (+2,8) im Verwaltungs- und 8,8 (-17,0) im Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt Einnahmen Grundsteuern: 1,6 Gewerbesteuer: 5,2 Einkommenssteuerbeteiligung: 5,6 Umsatzsteuerbeteiligung: 1,3 Schlüsselzuweisungen: 0,5 Gebühren und Entgelte: 1,8 Ausgaben: Personal: 8,0 Kreisumlage: 5,1 Sachaufwand: 2,3 weitere Betriebskosten: 1,9 Zuschüsse an soziale Einrichtungen: 2,0 Zweckverbände: 0,8 Schulden: Im laufenden Jahr ist keine Kreditaufnahme geplant; der Schuldenstand wird damit um Jahresende auf 1,1 Millionen Euro sinken. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 166 Euro; der Landesdurchschnitt liegt bei 699 Euro. In der Finanzplanung für die folgenden Jahre sind aber große Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Schuldenberg wird danach bis Ende 2026 rasant auf 14,2 Millionen Euro anwachsen; das entspricht dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1325 Euro. Rücklagen: Zum Jahresbeginn betrug die Rücklage 4,5 Millionen Euro. Für das laufende Jahr ist einen Entnahme von 2,9 Millionen Euro geplant, im kommenden eine weitere in Höhe 1,4 Millionen Euro. In der Kassen verbleibt dann zum Ende kommenden Jahres nur noch die gesetzliche Mindestrücklage.