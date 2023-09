Millionen-Projekt Hochwasserschutz in Leidersbach

150 Ortsbürger informieren sich

Leidersbach 15.09.2023 - 13:33 Uhr 2 Min.

Starkregen setzt zuletzt in der Nacht zum 17. August dieses Jahres Leidersbach unter Wasser. Abhilfe verspricht ein Konzept für Hochwasserschutz, was mit zehn Millionen Euro Kosten für die Gemeinde einen finanziellen Kraftakt darstellt. Archivfoto: Ralf Hettler

Anstrengungen seit 1987

In seiner Begrüßung führte Bürgermeister Michael Schüßler an, dass Leidersbach bereits seit 1987 versuche, im Hochwasserschutz besser zu werden, und er bereits der vierte Rathauschef sei, der sich mit dem Problem beschäftige. Stefan Walfisch, vom Ingenieurbüro BGS, stellte den Räten und Besuchern in einer Präsentation das Konzept vor, wie in Leidersbach die Starkregenproblematik angegangen werden könnte.

Ausgehend vom Starkregen am 16. August dieses Jahres, wo im Einzugsgebiet von Leidersbach im Mittel 41,6 Millimeter Wasser in der Stunde niedergingen, was einem HQ 60 (60-jährliches Ereignis) entspricht, erläuterte der Ingenieur in einer Gefahrenermittlung den aktuellen Zustand. Aus Übersichtskarten in der Präsentation war für große Teile von Leidersbach ein sehr hohes Überflutungsrisiko zu ersehen, dem es entgegenzuwirken gelte.

Erfolg nur durch Kooperation

Dabei betonte der Referent, Verbesserungen könnten nur durch eine Vielzahl an Maßnahmen erreicht werden und nur in Zusammenarbeit auf kommunaler und privater Ebene unter Einbeziehung der Land- und Forstwirtschaft. Zahlreiche konzeptionelle Maßnahmen für Kommune, Landwirtschaft und privat wurden vorgestellt und erörtert. Dabei dürfte die Wasserrückhaltung die aufwendigsten erfordern.

Insgesamt acht Dammbauwerke mit einem Gesamtvolumen von 65.000 Kubikmetern Wasser sollen oberhalb des bewohnten Gebiets die Fluten zurückhalten. Innerhalb des Ortes sind weitere 13 Dammbauwerke erforderlich, die im Mittel etwa fünf Meter Stauhöhe aufweisen. Weitere Maßnahmen, wie die Beseitigung lokaler Engstellen, naturnahe Gewässergestaltung, Schaffung von Freiflächen kommen noch hinzu.

Die errechneten Kosten für die Gemeinde von rund zehn Millionen Euro beinhalten dabei noch nicht eventuellen Grunderwerb, keine Planungs- und Verfahrenskosten und auch nicht die Ausgaben für eventuelle Ersatz- beziehungsweise Ausgleichsmaßnahmen. Bürgermeister Michael Schüßler mahnte daher, lieber von 15 Millionen Euro auszugehen.

65 Prozent Zuschuss in Aussicht

Diese Investitionen werden zu 65 Prozent gefördert, wenn Leidersbach den Hochwasserschutz alleine angeht. In interkommunaler Zusammenarbeit - beispielsweise mit Sulzbach - könnten 75 Prozent erwartet werden, allerdings ist eine solche nach derzeitigem Stand nicht umsetzbar. Zur Begleitung der Maßnahmen ist es erforderlich, im Leidersbacher Rathaus eine halbe Personalstelle zu besetzen, die anfallende Arbeiten erledigt und als ständiger Ansprechpartner fungiert. Sollte noch 2023 ein Gemeinderatsbeschluss über den Maßnahmeplan getroffen werden, könnte 2024 mit den Arbeiten begonnen werden. Das Starkflutkonzept könnte dann in Fünf-Jahres-Blöcken bis 2038 umgesetzt werden.

Zum Abschluss stellte Geschäftsleiterin Sindy Naumann ein Infoportal auf der Homepage der Gemeinde vor, über das sich Bürger über die Hochwassersituation informieren können.

Hintergrund: Vorgaben für eine Förderung In Leidersbach weiß man jetzt, wie man gegen das Hochwasser vorgehen könnte und was das kostet, was aber das eigentliche Problem sein dürfte. Der Freistaat Bayern fördert keine Einzelmaßnahmen sondern nur einen Hochwasserschutz HQ100 (hundertjähriges Hochasser). Eine weitere Forderung: Es muss oben (in Roßbach) begonnen und erst wenn dieser Ortsteil einen kompletten HQ100-Schutz hat, können weitere Fördergelder für die anderen Ortsteile erhalten werden. Eine Priorisierung bzw. Vorziehen von Maßnahmen, wo es aufgrund Besitzverhältnisse/Gegebenheiten einfach möglich wäre, ist dadurch unmöglich. Die vom Bürgermeister genannten zusätzlichen Kosten stellen zudem einen Unsicherheitsfaktor dar, den es zu berücksichtigen gilt, wenn die Räte über den Hochwasserschutz entscheiden. Schließlich hat Leidersbach noch zahlreiche weitere Aufgaben zu bewältigen, die Kosten verursachen. Keine leichte Entscheidung für die Gemeinderäte. zaj