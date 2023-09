MIL 27: Ortsausgang Streit am Montag gesperrt

Eschau 28.09.2023

Im Rahmen der Baumaßnahme sollen der Mitteilung zufolge auch Maßnahmen für eine bessere und langlebigere Qualität der Straße ausgeführt werden. In der ersten Woche erfolgen Rodungsarbeiten. Danach startet die eigentliche Maßnahme. Gebaut werde in zwei Bauabschnitten: Der erste erstrecke sich vom Ortsausgang Streit bis zwischen den beiden Einfahrten zum Neuhof. Der zweite Abschnitt schließe von dort bis Bauende an. Die Umleitung über Schippach führt über die Kreisstraße MIL 34 und die St 2308 in Rück.

lml