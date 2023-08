Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Michaelismesse-Spezial: Interview mit Weinkönigin, Stimmen und Kritik zur Mess'

Miltenberg Magazin

Julie Hofmann und Kevin Zahn treffen in Miltenberg unter anderem die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann und fragen sie aus. Sie erzählt von der Wahl zur Deutschen Weinkönigin, was sie alles dafür lernen muss, wie es ist mit Ministerpräsident Söder in einer Gondel auf der Michaelismesse zu sitzen und vieles mehr.

Außerdem geht Kevin mit dem Mikro durch das Bierzelt und sammelt Eindrücke und Feedback – wie gefällt die Messe in diesem Jahr den Besuchern? Ein Zwischenfazit am Messe-Dienstag.

Michaelismesse-Spezial: Interview mit Weinkönigin, Stimmen und Kritik zur Mess'