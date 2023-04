Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Michaelismesse Miltenberg: Messezelt-Aufbau startet

Spektakuläre Erweiterung der Holz-Festhalle

Miltenberg 01.04.2023 - 06:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Fundamente des Messezelts werden angeliefert. Lechnerwirt Mathias Hofmann hat in den vergangenen Monaten in seiner Werkstatt an der Vergrößerung gearbeiten und überrascht erneut mit einer spektakulären Lösung. Die Fundamente des Messezelts werden angeliefert. Lechnerwirt Mathias Hofmann hat in den vergangenen Monaten in seiner Werkstatt an der Vergrößerung gearbeiten und überrascht erneut mit einer spektakulären Lösung. Die Fundamente des Messezelts werden angeliefert. Lechnerwirt Mathias Hofmann hat in den vergangenen Monaten in seiner Werkstatt an der Vergrößerung gearbeiten und überrascht erneut mit einer spektakulären Lösung.

Der Grund ist eine Sensation: Festwirt Mathias Hofmann hat vor, mit seiner bundesweit einmaligen hölzernen Festhalle erneut ganz große Schlagzeilen zu machen: Emporen und Lounge werden in noch luftigere Höhen gehoben, die Halle bekommt ein zweites Vollgeschoss.

»Das Holzzelt hatte eine gigantische Premiere, das Interesse war riesig, der Ansturm gewaltig«, sagt Hofmann. In den vergangenen Monaten hat er deshalb erneut gezeichnet, konstruiert, statische Berechnungen angestellt und viele Kubikmeter Holz sowie etliche Tonnen Stahl bearbeitet. Der beengte Platz am Mainufer setzte der geplanten Erweiterung enge Grenzen. »Wir konnten nur in die Höhe«, begründet Hofmann sein kühnes Vorhaben.

»Völlig neue Dimension«

Machbarkeit und TÜV-Genehmigung für die weltweit einmalige Konstruktion standen lange in Frage, weshalb Hofmann in das Vorhaben nur einen sehr begrenzten Personenkreis eingeweiht hatte. Auch die Stadt Miltenberg hatte sich mit der Genehmigung vor allem wegen der nochmals deutlich längeren Aufbauzeit lange schwer getan. »Wir brauchen aber die Zeit. Technisch und statisch ist das noch einmal eine völlig neue Dimension«, sagt der Konstrukteur. Die Gründung und Sicherung auf dem Platz seien extrem aufwendig und kompliziert und es werde deshalb Wochen in Anspruch nehmen, bis das Zelt tatsächlich in die Höhe wächst.

Michaelismesse 2022: Das Holzzelt im Aufbau

Autos werden umgesetzt

Deshalb wird der Altstadtparkplatz zunächst auch nur teilweise gesperrt. Bereits am Freitag wurden die Besitzer der abgestellten Autos über Flugblätter unter den Scheibenwischern informiert und gebeten, ihre Fahrzeuge umzuparken. Erst am Montag wird die Stadt behindernde Autos durch ein Abschleppunternehmen auf den Messe-Parkplatz unter der Martinsbrücke umsetzen lassen, informiert Jonas Kern vom Ordnungsamt: »Aufgrund der späten Information übernimmt die Kosten dafür die Stadt.«

Bereits im vergangenen Jahr hatte die lange Belegung des Altstadtparkplatzes für Auf- und Abbau des Messezelts für Kritik gesorgt. Dass aus den Wochen jetzt Monate werden, habe den Messeausschuss intensiv beschäftigt, sagt Bürgermeister Bernd Kahlert. Letztlich sei aber die Entscheidung einmütig gewesen: »Das sorgt erneut dafür, dass die ganze Welt staunend auf Miltenberg und auf die Michaelismesse blickt. Wir konnten gar nicht anders als Ja sagen.«

Michaelismesse Miltenberg - Der Zeltaufbau im Zeitraffer

Ja gesagt hat auch das Wasser- und Schifffahrtsamt zu einer weiteren großen Einschränkung, die ebenfalls dem Miltenberger Volksfest geschuldet ist. Bereits ab Mitte August wird der Main bei Miltenberg für den Schiffsverkehr komplett gesperrt. Auch hier ist die Erweiterung des Festzelts auf über 11.000 Pätze unmittelbare Ursache. »Die Belieferung mit Festbier hätten wir mit herkömmlichen Tankwagen einfach nicht mehr geschafft«, erläutert Brauereichef Johannes Faust. Deshalb wird von der Füllerei in Miltenberg-Nord über Schwimmpontons eine Leitung direkt zu den Zapfhähnen des Lechnerwirts gelegt.

Das Schifffahrtsamt habe dem Vorhaben erstaunlich leicht zugestimmt, freut sich Faust. Aufgrund des Klimawandels, zunehmender Trockenheit und tiefer Pegelstände auf den Wasserstraßen habe man dort ohnehin eine Sommerpause beim Schiffsverkehr geplant. In der Zeit würden dann auch notwendige Schleusenwartungen vorgenommen.

Einen exklusiven Voreinblick in Pläne, Konstruktion und Dimensionen der Holzzelt-Erweiterung will Lechnerwirt Mathias Hofmann dem Medienhaus Main-Echo in der kommenden Woche geben. Gezeigt wird dann auf https://www.main-echo.de auch ein virtueller Rundgang durch die Festhalle.

...Und? Haben Sie es geglaubt? Der Bericht ist ein Aprilscherz zum 1. April 2023.

Georg Kümmel