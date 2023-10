Michael Schwing siegt mit großem Abstand bei Bezirkswahl im Kreis Miltenberg

Ergebnisse

Auch ein Wahlsieger: Michael Schwing (CSU). Foto: Ralf Hettler

Michael Schwing freute sich am Montag beim Telefonat mit unserem Medienhaus. Er habe sich mit Martin Stock im Wahlkampf viel in der Fläche gezeigt, zudem habe sein bekannter Nachname sicher viel beigetragen. In den Bezirkstag will er seine Erfahrung als Bürgermeister von Röllbach einbringen und sich als Vereinsmensch fürs Ehrenamt einsetzen; der Bezirk ist unter anderem für die Musikakademie Hammelburg mit zuständig.

Hinter Schwing landete bei der Bezirkswahl Christopher Klunker (AfD) mit 16,2 Prozent . Katharina Hotz (Freie Wähler) sicherte sich mit 13,3 Prozent den dritten Platz vor Andrea Schreck (SPD, 9,9 Prozent) und Sabine Schmelmer (Grüne, 9,5 Prozent).

Georg Kümmel, Kevin Zahn