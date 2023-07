Michael Schüßler ist glücklich über Wahlsieg in Leidersbach

Leidersbach 10.07.2023 - 15:14 Uhr 3 Min.

Dennis Schäfer (rechts) gratuliert Michael Schüßler zu seinem Erfolg bei der Leidersbacher Bürgermeisterwahl. Amtsinhaber Michael Schüßler (rechts) schaut den Wahlhelfern beim Auswerten der Stimmzettel über die Schulter.

Schüßler tigert umher, schaut hin und wieder den Wahlhelfern über die Schultern, während sie die Stimmzettel auswerten. Dass er nichts tun kann außer warten, sei für ihn »das Schlimmste«. Auch nachdem kurze Zeit später seine Wiederwahl mit rund 57 Prozent der Stimmen feststeht, fällt die Anspannung nur langsam von ihm ab.

Nach kurzem Durchschnaufen sagte er unserer Redaktion: »Ich bin den Wählerinnen und Wählern dankbar, dass ich meine Schaffenskraft, mein Herzblut für die Gemeinde einsetzen darf.« Er sehe »ganz klar« den Auftrag, weitere sechs Jahre für Leidersbach da zu sein. »Das macht mich einfach glücklich.«

Dennis Schäfer (Mitte) verfolgt mit zwei UBL-Gemeinderäten die Ergebnisse der Wahl im Sitzungssaal des Rathauses.

Die beiden Lager blieben am Wahlabend auffällig getrennt voneinander. Die Mitglieder der UBL zogen sich in den großen Sitzungssaal zurück, um das Eintreffen der Ergebnisse auf einem großen Monitor zu verfolgen. Demgegenüber hielten sich die Unterstützer Schüßlers hauptsächlich im Erdgeschoss und auf dem Rathausplatz auf. Sie überprüften den Stand der Entwicklungen teils über ihr Handy.

Sektkorken knallen

Als die Ergebnisse aller vier Wahlbezirke und der drei Briefwahlbezirke eingegangen waren, kam Bewegung in die Gruppen: Da überließen die UBLer den Saal der Siegergruppe rund um den Amtsinhaber. Seine Anhänger ließen kurz darauf die Sektkorken knallen und applaudierten Michael Schüßler.

Alles in allem war es ein spannender Wahltag bei brütend heißen Temperaturen. Obwohl die Briefwahl laut Wahlleiter Robert Reichert nicht so gut angenommen wurde wie sonst üblich, setzten letztlich doch 68,4 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen auf den Stimmzettel. »Das ist gut, auch für so ein Wetter«, findet Reichert, der in der Leidersbacher Verwaltung arbeitet.

Über die hohe Wahlbeteiligung freute sich auch Schäfer. Er teilte kurz nach der Wahl aber auch mit: »Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich ein wenig enttäuscht bin.« Er hätte sich über mehr als 50 Prozent der Stimmen gefreut. Was ihn besonders schmerzte, war, dass er im Wahllokal in Roßbach Schüßler mit 47,6 zu 52,4 Prozent unterlegen war. Obwohl Schäfer aus dem Ortsteil Roßbach kommt und dort lebt. Der Herausforderer, der von Beruf Polizist ist, erklärte jedoch auch: »Insgesamt ist es kein schlechtes Ergebnis dafür, den Amtsinhaber herausgefordert zu haben.«

Schäfer: »Nicht genieren«

Am Wahlabend ging er mit den UBLern noch auf das Backofenfest im Ortsteil Volkersbrunn. Davon veröffentlichte er auch gleich ein Foto auf seiner Facebook-Seite. Den Kopf in den Sand stecken kam für ihn also nicht in Frage. »Ich brauche mich nicht zu genieren«, beurteilt Herausforderer Schäfer das Ergebnis einen Tag nach der Wahl. »Ich gehe auf jeden Fall weiter erhobenen Hauptes durch den Ort.« Auf dem Volkersbrunner Fest sei er zum Beispiel gleich herzlich empfangen worden.

Der 34-Jährige will sich auch zukünftig engagieren und im Ort etwas voranbringen, etwa in seinem Tischtennisverein und als Vorsitzender der UBL. Dabei würden ihm außerdem die Bekanntschaften helfen, die er während des Wahlkampfes geknüpft habe. »Ich bin vernetzter als vorher.«

Für Amtsinhaber Michael Schüßler ging es am Montag nach der Wahl mit Bürgermeister-Routine weiter. Für ihn stand eine Sitzung des bayerischen Gemeindetags in Niedernberg an. »Die Arbeit geht weiter«, sagte er am Tag nach der Wahl und lachte. Schüßler hält seine 57,2 Prozent für »ein deutliches Ergebnis« und zeigt sich zufrieden damit. Aber: »Mehr wünscht man sich natürlich immer«, so der 37-Jährige.

Beschmierte Wahlplakate

Schüßler ist der Meinung, dass bestimmte Themen ihn einige Stimmen gekostet haben. Etwa die Flüchtlingsunterkunft in Ebersbach oder die Debatte um Tempo 30 im Ort. Kurz vor der Wahl wurde dann noch etwas Anderes zum Ortsgespräch: Ein Unbekannter beschmierte Schüßlers Wahlplakate mit Beleidigungen. »Menschen, die so etwas tun, wollen das negativ beeinflussen«, sagt der Bürgermeister. Doch das lasse er nicht mit sich machen, so Schüßler. Er wählte die Offensive und ging damit an die Öffentlichkeit.

Als große Zukunftsthemen nennt er die Ortsdurchfahrt in Leidersbach und die Sanierung der Grundschule. Für seine nächste Amtszeit hat sich Schüßler auf die Fahnen geschrieben, sich für noch mehr Bürgerbeteiligung einzusetzen. Er betonte: »Ich bin offen für die Zusammenarbeit mit jedem.«

JULIE HOFMANN

Kommentar: Kein Selbstläufer Es war kein ganz knappes Rennen in Leidersbach. Das hatte Dennis Schäfer (UBL) kurz vor der Wahl noch vorhergesagt. Aber es war auch kein Selbstläufer für Amtsinhaber Michael Schüßler (CWG). Mehr als die Hälfte der Wähler haben ihm den Auftrag klar erteilt. Doch im Umkehrschluss hätten sich viele einen anderen Rathauschef gewünscht. Und das, obwohl der Herausforderer Schäfer ein politischer Neuling war, der sich seine Bekanntheit erst durch einen Haustürwahlkampf erarbeiten musste. Auf Facebook schrieb er nach der Wahl: Er habe es vom Spruch »Wer ist denn dieser Schäfer?« hin zu fast 43 Prozent geschafft. Das ist eine ordentliche Leistung. Zumal die Leidersbacher SPD im Vorfeld empfohlen hatte, Schüßler zu wählen. Und die CSU-Gemeinderatsfraktion in Richtung der UBL gewettert hatte. Die Spaltung im Gemeinderat zeigte sich auch am Wahlabend: Viel mehr als die nötigsten Worte wechselten Sieger und Verlierer nicht. Vielleicht sollte es sich Schüßler zum Ziel machen, diese Teilung in seiner zweiten Amtszeit zu überwinden. Mit dem Ergebnis bleibt die Frage: Was könnte der Amtsinhaber besser machen? Fühlen sich die Leidersbacher wirklich gut beteiligt? Das schreibt Schüßler sich immerhin auf die Fahnen. Worüber sich beide Kandidaten freuen können: die recht hohe Wahlbeteiligung. Zum Vergleich: Bei der Bürgermeisterwahl in Erlenbach gingen im April nur knapp 57 Prozent zur Urne. In Leidersbach kam noch die Hitze hinzu. Dass sich dennoch so viele aufrafften, die kühlen Wohnungen zu verlassen, zeigt, wie wichtig ihnen die Zukunft ihrer Gemeinde ist. Julie Hofmann