Un­er­war­te­te Men­schen­mas­sen sind am Wo­che­n­en­de in das sonst so be­schau­li­che Main­bul­lau ge­strömt, um mit den Mit­g­lie­dern des Hei­mat­ve­r­eins ihr Dorf­fest kräf­tig zu fei­ern. Das war­me Früh­som­mer­wet­ter lock­te ne­ben den Au­to­fah­rern noch zahl­rei­che Rad­ler und Wan­de­rer auf die ent­le­ge­ne Oden­wald­höhe.