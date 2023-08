Mensch und Tier - ausdrucksstark

Birgit Hohm zeigt bis 25. August ihre Bilder in Klingenberger Galerie Kunstraum

Klingenberg a.Main 03.08.2023 - 13:54 Uhr 2 Min.

Birgit Hohm aus Erlenbach zeigt in ihrer aktuellen Ausstellung in der Klingenberger Galerie Kunstraum sowohl Menschen als auch - wie diese Aufnahme zeigt - Tiere, die allesamt gekonnt in Szene gesetzt wurden. Es gibt viel zu entdecken. Ein weiterer Eindruck der aktuellen Ausstellung von Birgit Hohm.

Tiere, Gesichter, Akt

»Meine Motive sind hauptsächlich Tiere, aber ich probiere auch gerne aus und habe in letzter Zeit vermehrt Gesichter oder Menschen gemalt«, erläutert Hohm. Zudem sei ihre große Leidenschaft das Aktzeichnen, weshalb sie seit circa 2010 an der Volkshochschule in Aschaffenburg Kurse besuche. All diese Vorlieben spiegeln sich in der aktuellen Galerie Kunstraum-Ausstellung wieder. Hohm gelingt es, ihren Bildern eine fantastische Tiefenwirkung zu verleihen, was die Lebendigkeit unterstreicht. Oft bringen auch gezeigte Gesten Bewegung in das Motiv, etwa bei den Darstellungen eines sich heranpirschenden Tigers.

Einzigartig in ihrer Wirkung sind auch die Porträts, wie das einer Frau mit lilafarbenen Haaren oder die eher skizzenhaft geschaffenen Gesichter auf farbigen Hintergründen. Abbildungen von Tieren und Menschen stehen in gekonnten Kontrasten zueinander und doch fügt sich alles im Gesamtkontext passend zusammen. Darüber hinaus lohnt es sich, bei zahlreichen Exponaten aufgrund der Details in Sachen Struktur und Dreidimensionalität genauer hinzuschauen.

Von Aquarell bis Acryl

Birgit Hohm wurde in Aschaffenburg geboren und wohnt in Erlenbach. Sie habe 2000 bei Karl Albrecht Thiem in der Aschaffenburger Kunstschule mit dem Malen begonnen, berichtet sie, hauptsächlich mit Aquarellfarben, zudem mit Kreide, Tusche und Öl experimentiert. Aktuell male sie jedoch mit Acrylfarben.

»Am Acrylmalen reizt mich die Möglichkeit, mit verschiedenen Materialien wie Spachtelmasse, Sand, Kaffee, Krakelierlack und so weiter den Bildern Struktur und 3D-Effekte verleihen zu können«, erklärt die Künstlerin. Es sei reizvoll, beim Arbeiten zu beobachten, wie die Bilder nach und nach lebendig werden.

Marco Burgemeister

Infos: Birgit Hohm hatte bereits Ausstellungen. Ihre Werke waren im Miltenberger Landratsamt, im Foyer der Firma Wika im Klingenberger Stadtteil Trennfurt sowie seit 2018 regelmäßig in Aschaffenburg bei »Kunst im Quartier« zu sehen. Ihre aktuelle Ausstellung in der Galerie Kunstraum (Lindenstraße 6, Klingenberg) kann bis Freitag, 25. August, nach Absprache mit der Künstlerin unter der E-Mail-Adresse birgit.hohm@gmail.com oder telefonisch unter 01522 - 1987883 besucht werden.

