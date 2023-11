Thomas Zöller: Der neue bayerische Patientenbeauftragte im Intervie

"Meine Vernetzung nutzen"

Thomas Zöller (Freie Wähler) im bayerischen Landtag. Foto: Matthias Balk »Mir ist vor allem eine aktive bayerische Klinikplanung unter Einbezug aller Leistungsträger sowie Beteiligten aus dem ambulanten und stationären Bereich und dem Rettungsdienst wichtig«: Patientenbeauftragter Thomas Zöller. Foto: Bernd Weißbrod (dpa)

Der am 8. Oktober erstmals in den Landtags gewählte Bürgermeister von Mönchberg (Kreis Miltenberg), Thomas Zöller (55) ist der neue Patienten- und Pflegebeauftragte (PPB) der bayerischen Staatsregierung. Zwei Politiker aus dem Mainviereck sind damit in hervorgehobener Position im Gesundheitswesen.

Was das bedeutet: Ein exklusives Main-Echo-Gespräch mit Thomas Zöller.

Wo sehen Sie Ihre vordringliche Aufgabe als Patienten- und Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung?

Ein wichtiger Teil dieser Aufgabe ist die Vermittlerrolle. Ich möchte so viele Betroffene im Bereich der Patientenversorgung und Pflege wie möglich erreichen, um ihre Anliegen zu erkennen und ihnen mit meinem Team zu helfen. Das große Bild über dieses komplexe Feld kann nur durch aktives Zuhören, Erkennen und Zusammenführen entstehen. Ein zentraler, weiterer Teil meiner neuen Aufgabe wird daher auch die aktive Mitgestaltung des beim Gesundheitsministerium angesiedelten Patienten- und Pflegebereichs in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institutionen sein. Dabei sollen alle Akteure von A bis Z Gehör finden. Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Stadt und Land sowie die Verbesserung der Strukturen der Pflege sind die großen Überschriften.

Nach Einarbeitung werde ich gemeinsam mit meiner dafür zuständigen Geschäftsstelle konkrete Maßnahmen im Rahmen meiner Möglichkeiten angehen und bei der Arbeit der Staatsregierung in diesen Bereichen den Finger auf die Wunde legen.

Inwieweit gilt es den Pflegebereich generell zu verbessern - gerade im ländlichen Raum?

Wir Freien Wähler verstehen uns als Anwalt des ländlichen Raums. Der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wurde auf unsere Initiative sogar in die Verfassung geschrieben. Gerade bei der medizinischen Versorgung gibt es noch viele Aufgaben. Das weiß ich als bisheriger Dorfbürgermeister nur zu gut. Auch wenn das Stadt-Land-Gefälle im Pflegebereich nicht so ausgeprägt ist wie zum Beispiel bei der Ärzteversorgung, sind die Probleme in den Pflegeberufen allgegenwärtig.

Die Strukturen müssen verlässlicher und attraktiver werden. Viele Fachkräfte haben aus Frustration den Beruf verlassen. Auch pflegende Angehörige gilt es zu entlasten. Für beide Bereiche habe ich eine ganze Reihe von Ideen aus den Gesprächen und Erfahrungen der letzten 15 Jahre als hauptamtlicher Kommunalpolitiker. Diese werde ich jetzt, in den ersten Wochen der Einarbeitung genau abstecken und danach konkret angehen.

Bund und Länder haben sich am 10. Juli auf die Eckpunkte für die Krankenhausreform geeinigt. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Haben Sie vor diesem Hintergrund überhaupt Handlungsoptionen im Bereich der Patientenversorgung?

Die Krankenhausreform unter Bundesgesundheitsminister Lauterbach sehe ich tatsächlich als Bedrohung für die bewährte medizinische Versorgung in Bayern - besonders im ländlichen Raum. Daher haben wir Freien Wähler im Wahlkampf die bayerische »Krankenhausmilliarde« gefordert und erfolgreich in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Erst wenn wir die akute Finanznot bayerischer Krankenhäuser beheben, kann eine faire Klinikreform greifen.

Ich sehe es als meine ureigene Aufgabe als PPB, diese Festlegungen aus dem Koalitionsvertrag zu forcieren. Dabei ist mir vor allem eine aktive bayerische Klinikplanung unter Einbezug aller Leistungsträger sowie Beteiligten aus dem ambulanten und stationären Bereich und dem Rettungsdienst wichtig.

Ihr Vorgänger im Amt, Peter Bauer, hat 2018 bis Ende 2022 etwa 9200 schriftliche und telefonische Anfragen bekommen - davon mehr als ein Viertel aus dem Regierungsbezirk Oberbayern. Aus Unterfranken kamen mit 322 gerade mal 4 Prozent der Anfragen - so wie in den übrigen bayerischen Regierungsbezirken. Auch auf 100.000 Einwohner gerechnet ist das Interesse am Patienten- und Pflegebeauftragten in Oberbayern deutlich über dem Landesdurchschnitt. Wie erklären Sie sich ein solches Gefälle?

Das erkläre ich mir dadurch, dass die Geschäftsstelle des PPB in München mit einer Außenstelle in Nürnberg angesiedelt ist. Mein klares Ziel sind Initiativen in allen Bezirken, um das Angebot bayernweit in die Fläche zu bringen. Dafür möchte ich insbesondere meine Vernetzung über die kommunalen Spitzenverbände nutzen. Ich möchte, dass die Informationen über unsere Angebote künftig in allen Rathäusern und Landratsämtern sowie weiteren lokalen Anlaufstellen zugänglich sind.

Der Tätigkeitsbericht Ihres Vorgängers für seine fünf Jahre Amtszeit fällt trotz 69 Seiten Umfang eher bescheiden aus - breiten Raum nehmen Statistiken und Ortsbesuche ein. Wie wollen Sie Ihr Amt inhaltlich und öffentlich aufwerten?

Im Tätigkeitsbericht meines Vorgängers Dr. Peter Bauer ist zu lesen, dass über den PPB alleine in gut einem Jahr circa 1000 Anfragen beantwortet wurden. Hier hat mein Vorgänger für die Betroffenen viel geleistet und erreicht. Es ist ein Amt, das sehr nah an den Bürgern und deren individuellen Sorgen ist.

Ich persönlich freue mich besonders, dass mit dem neuen Kabinett der Präventionsbereich im bisherigen bayerischen Gesundheitsministerium namentlich hervorgehoben wird. Das bedeutet, dass der Freistaat in diesen Bereich stärker investieren wird und Strukturen ausbaut. Gesundheit ist unser höchstes Gut und das müssen wir schützen. Daher möchte ich bei den Patienten- und Pflegebelangen die dazugehörige Vorsorge immer mitdenken. Die Stärkung der Prävention werde ich so gut, wie es mir möglich ist, unterstützen.

Direkt nach der offiziellen Einladung zu meiner Ernennung als PPB habe ich das erste Gespräch mit der Geschäftsstelle des PPB geführt. Hier wurden wie bereits erwähnt direkt erste Ideen entwickelt, um die Anlaufstellen in ganz Bayern mit leicht zugänglichen Informationen noch offensiver zu versorgen. Dafür kann ich ganz gezielt meinen Hintergrund als bisheriger Bürgermeister hier in unserer ländlichen Region am bayerischen Untermain einfließen lassen.

Immer wieder hörte ich aus Einzelgesprächen heraus, dass die Möglichkeit, Landespflegegeld zu beziehen, zum Beispiel häufig nicht bekannt ist oder nicht wahrgenommen wird. Als Schnittstelle zwischen Bürgern und Staat ist es mir wichtig, solche Informationen so unbürokratisch wie möglich an alle Betroffenen heranzutragen, um auch verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen. Deshalb werde ich das Ohr nah an den Menschen und deren Nöten haben und sie mit meiner Geschäftsstelle als Dienstleister unterstützen.

STEFAN REIS