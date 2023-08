Serie "Fluchtgeschichten": »Meine Kinder hatten keine Kraft mehr zu gehen«

Mit dem Flug­zeug nach Is­t­an­bul, mit dem Bus an die Gren­ze, von dort in ei­nem klei­nen Boot auf ei­ne grie­chi­sche In­sel: Das ist der ers­te Teil der Flucht­ge­schich­te ei­nes tür­ki­schen Fa­mi­li­en­va­ters, der im April 2018 mit Frau und drei Kin­dern aus der Hei­mat auf­ge­bro­chen ist. Für die Er­len­ba­cher Aus­stel­lung »Er­in­ne­rungs­stü­cke« hat er die Ge­schich­te ih­rer Flucht er­zählt und wie al­le Aus­stel­lungs­teil­neh­mer Ge­gen­stän­de vor­ge­s­tellt, die die Ge­flüch­te­ten mit ih­rer Hei­mat ver­bin­den. In die­ser Se­rie stel­len wir die Ge­schich­ten aus der Aus­stel­lung noch­mals vor. Den ers­ten Teil die­ser be­son­ders aus­führ­li­chen Flucht­ge­schich­te le­sen sie in un­se­rem On­li­ne­dos­sier un­ter www.main-echo.de/flucht. Wie es nach der An­kunft in Grie­chen­land für die Fa­mi­lie wei­ter­ging, hat der Va­ter den Ma­chern der Aus­stel­lung eben­falls er­zählt. Das sind sei­ne Wor­te: