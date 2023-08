Serie "Fluchtgeschichten": Im Heimatland Türkei drohte Haft

Familie mit drei Kindern flüchtet

Diese Kinderpuppe, ein Geburtstagsgeschenk, nahm die Tochter auf die Flucht mit.

Aus Angst vor Ver­fol­gung blieb der tür­ki­sche Mann da­bei an­onym - und er­zähl­te doch so aus­führ­lich, dass sei­ne Schil­de­run­gen in der Aus­stel­lung auf zwei Ta­feln Platz fan­den. In die­ser Se­rie stel­len wir die Ge­schich­ten aus der Aus­stel­lung noch­mals vor. Auch wir ha­ben sei­ne Ge­schich­te in zwei Hälf­ten ge­teilt. Das sind sei­ne Wor­te im ers­ten Teil.

Die Situation zuhause

Im Mai 2017 ordnete das Gericht meine Verhaftung an. Ich war elf Monate in der Türkei inhaftiert. Nach elf Monaten kam ich nach Hause zu meiner Frau und meinen Kindern. Ein paar Tage, bevor ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, stellte das Gericht einen Haftbefehl gegen meine Frau aus. Wir haben mit mehreren Anwälten über die Entscheidung bezüglich meiner Frau gesprochen. Sie sagten, meine Frau würde definitiv ins Gefängnis gehen. Das Verbrechen meiner Frau bestand darin, Geld bei der Bank Aysa einzuzahlen und Mitglied einer legalen Gewerkschaft zu werden.

Wir haben mit unseren Freunden in Deutschland und in den Niederlanden gesprochen. Sie sagten, wie müssten die Türkei dringend verlassen, weil es dort keine Sicherheit für unser Leben und Eigentum gab. Ich habe meine Mutter und meinen Vater besucht und verabschiedete mich von meinen Brüdern und Verwandten. Meine Schwester und viele Verwandte liehen mir Geld.

Der Aufbruch

Wir haben vier oder fünf verschiedene Menschenschmuggler kontaktiert und dann einen Deal mit einem Menschenschmuggler gemacht, der uns für einen Festpreis einen sicheren Transport versprach. Am 20. April rief er mich abends auf WhatsApp an. Er sagte uns, wir sollten am nächsten Tag nach Istanbul fahren oder fliegen. Meine Frau hatte inzwischen einen rechtlichen Beschluss: Haftbefehl und Gewahrsam in der Türkei. Meine Tochter und mein kleiner Sohn packten ihre kostbaren und ihnen sehr wichtigen Spielsachen. Meine Tochter hat die Kinderpuppe bekommen, die klein, rosa und ihr erstes Geburtstagsgeschenk ist. Mein jüngerer Sohn hingegen nahm den Tweety, den ihm sein Freund Mu?la gegeben hatte.

Wir kauften die Flugtickets am 21. April. Zuerst voller Sorge und Angst fuhren wir in zwei Autos nach Ankara. Dort stieg meine Frau in ein anderes Flugzeug als wir. Sie verwendete einen gefälschten Ausweis. Am 22. April brachten uns Schmuggler in zwei Autos nach Edirne. Wir haben dann etwa 15 Stunden gewartet, drei Familien, zehn Personen in einem Haus in Edirne. Die Schmuggler brachten zuerst die andere Familie und einen männlichen Flüchtling an die Küste von Meriç. Gegen 23.30 Uhr holte uns wieder ein junger Schmuggler ab. Die Schmuggler sagten uns, dass wir Schwimmwesten tragen würden. Wir hatten keine Schwimmwesten. Meine Frau und meine Kinder konnten nicht schwimmen. Wir mussten ohne Schwimmwesten ins Boot steigen.

Die Flucht aus der Türkei

In großer Angst und Eile stiegen wir mit sechs Personen ins Boot. Es ist eigentlich für zwei Personen gedacht. Der alte Mann und seine Frau, die das Boot fuhren, forderten uns auf, ruhig und still zu sein. Wir waren sehr aufgeregt und hatten mit dem aufgewühlten Meer vor Meriç zu kämpfen. Gegen Mittag wurden wir auf einer Insel auf griechischer Seite ausgesetzt. Wir mussten diese Insel rasch wieder verlassen und weiterziehen. Es war sehr kalt, windig und dunkel. Meine Frau und meine Kinder warteten voller Angst, Besorgnis und Panik an einem Bach. Ich versuchte ihn zu überqueren. Aber der Bach war tief und sein Wasser wirbelte. Ich mehrere Male bis zur Kehle ins Wasser gegangen, um eine seichte Stelle zu finden. Wir kämpften etwa eine Stunde lang, um das Wasser zu überqueren, konnten aber keinen geeigneten Weg finden. Ich rief die Familie an, die eine Stunde vor uns den Fluss überquert hatte.

Mein Freund erreichte uns etwa 40 Minuten später. Auf der anderen Seite des Flusses versuchte auch er, eine seichte Passage zu finden. Im Wasser lagen umgestürzte Bäume. Endlich fanden wir eine seichte Stelle. Aber manchmal brachen die Äste der Bäume, auf die ich trat, und ich sank ins Wasser. Ich hielt meine Frau und meinen ältesten Sohn an den Händen und brachte sie über den Fluss. Wir nahmen unseren kleinen Jungen und meine Tochter um meinen Hals und überquerten den Fluss.

Nächste Folge: Wie es mit der Familie weiterging, lesen Sie hier.

hlin

Hintergrund: Ausstellung »Erinnerungsstücke« Unter dem Titel »Erinnerungsstücke - Geflüchtete aus Erlenbach erzählen ihre Geschichte« zeigte die Stadt Erlenbach im Juni eine Ausstellung mit Kurzbiografien und Fotos von sieben Geflüchteten, die am Untermain leben. Die Ausstellung erzählt Fluchtgeschichten anhand von Zitaten. Entstanden sind sie Gesprächen, die Annette Wohlmann, stellvertretende Schulleiterin des HSG Erlenbach, und Petra Münzel, ehemals Landtagsabgeordnete für die Grünen, führten. Auf mehreren Tafeln, gestaltet von Kunsterzieher Wolfgang Schwärzler, waren die Zitate zu lesen. Daneben bildete je ein Foto ein Erinnerungsstück ab, das die Befragten auf der Flucht begleitet hat. ()