"Mein Rollator ist mein Mercedes"

Porträt: Die 93-jährige Rita Giegerich aus Schippach erzählt aus ihrem Leben - Allein in einem großen Haus

Die kleine Rita mit ihrem Papa vor rund 93 Jahren. Rita Giegerich ist mit fast 94 Jahren putzmunter und weiß viel zu erzählen. Ein aus Stoffresten gefertigtes Bilderbuch nach der pädagogischen Grundlage von Maria Montessori ist Rita Giegerichs ganzer Stolz.

»Geht nicht? Gibt's nicht!«, so lautet ihr Leitspruch. Wenn etwas nicht sofort klappt, wird nach einer Lösung gesucht. Sie probiert so lange verschiedene Varianten, bis das, was sie vorhat, funktioniert. Dabei setzt sie ihre Kreativität ein, die sie sich bis ins hohe Alter bewahrt hat. Gerne hätte sie eine höhere Schulbildung erhalten und wäre am liebsten Lehrerin geworden - doch für Mädchen ihrer Generation ist das nur privilegierten Familien vorbehalten gewesen. Als ältestes von fünf Geschwistern hat sie in der Nebenerwerbslandwirtschaft anpacken und für die jüngeren Kinder Verantwortung übernehmen müssen.

Die Mutter hat ihr Talent erkannt und sie gefördert. Dafür ist ihr Rita Giegerich noch heute dankbar. Wie sie berichtet, hat sie schon frühzeitig an der Nähmaschine arbeiten dürfen. Pullover auftrennen und aus der Wolle einen neuen stricken, den gut erhaltenen Stoff aus getragener Kleidung zuschneiden und wiederverwenden, Strümpfe stopfen, statt sie wegzuwerfen - das war Mitte des 20. Jahrhunderts normal. Heute wird das Upcycling genannt und dient der Nachhaltigkeit - beides Begriffe, die es früher nicht gegeben hat.

Rita Giegerichs Vater ist im Klingenberger Tonbergwerk beschäftigt gewesen, so dass die Mutter den Löwenanteil der Bewirtschaftung des Bauernhofs übernommen hat. Auf den Tisch sind Nahrungsmittel aus eigener Erzeugung gekommen - fast ausschließlich vegetarisch, aber nicht vegan. Dies hat Rita Giegerich auch übernommen, als sie eine eigene Familie gehabt hat. Ihre jüngere Tochter Regina, die in Göppingen lebt, hat ihr bei ihrem vorigen Besuch aufgetragen, der Frau von der Zeitung zu berichten, wie gut ihr das von der Mutter gekochte Essen geschmeckt hat, vor allem das Brennesselgemüse. Die Zubereitung eines einfachen, aber schmackhaften Essens hat sie ihren Töchtern weitergegeben. Mittlerweile hat sie zwei Enkel und vier Urenkel, die ihr viel Freude machen und die von Omis und Uromis Talenten profitieren.

Den Garten kann Rita Giegerich allerdings nicht mehr alleine bestellen. Sie hat aber liebe Nachbarn, die ihr helfen. Ihre Tochter Regina kommt ab und zu angereist und widmet sich der Gartenpflege. Die ältere Tochter Ruth wohnt nur ein paar Kilometer entfernt und kümmert sich regelmäßig um ihre Mutter. Es sind altersbedingte Beschwerden, die den Gesundheitszustand der alten Dame beeinträchtigen. Täglich kommt ein Pflegedienst, der notwendige medizinische Leistungen erbringt. »Ich bin beruhigt, wenn jeden Morgen jemand kommt«, sagt Tochter Ruth. Sie ist auch sehr dankbar, dass die Mutter so nette Nachbarn hat. Sie erledigen ohne zu zögern kleinere Tätigkeiten, die gerade anfallen. »Mein Rollator ist mein Mercedes«, sagt die 93-Jährige. Das Hilfsmittel gibt ihr Halt, wenn sie doch einmal aus dem Haus muss.

Rita Giegerich weiß viel zu berichten. »Jetzt hob' ich scho' widder viel zu viel gebabbelt«, sagt sie lachend. Sie erzählt sehr lebendig, zeigt ihre Gobelinstickereien und ein Fotoalbum mit Bildern aus der fernen Vergangenheit, das sie für ihre beiden Töchter anlegte. Mit ihrem Mann Adam, der nach schwerer Krankheit vor acht Jahren starb, war sie 61 Jahre verheiratet, Sie hat ihn aufopferungsvoll gepflegt, bis sie selbst fast keine Kraft mehr gehabt hat. Sie hat sich aber nicht beklagt, sondern es gerne für ihren langjährigen Partner getan. Nun lebt sie alleine in dem großen Haus in Schippach. Mit ihrem Mann hat sie 1957 den Bau mit viel Eigenleistung begonnen. Zwei Jahre später ist die Familie eingezogen.

»Ich bin gerne allein, ich kann mich gut beschäftigen«, sagt Rita Giegerich, blättert in dem von ihr gestalteten Bilderbuch und lächelt. Mit ihren Talenten, ihrer Kreativität und dem wachen Geist ist das mehr als glaubwürdig.

Hintergrund: Pädagogik mit Stoffresten Ein Kleinod in Rita Giegerichs Besitz ist ihr nach dem pädagogischen Konzept von Maria Montessori gestaltetes Bilderbuch aus Stoffresten. Diese hat sie gesammelt, als sie in einer Kleiderfabrik in Kleinwallstadt als Näherin gearbeitet hat. Mit diesem Unikat hat sie beim Jubiläumsfest zum 25-jährigen Bestehen der Montessori-Schule in Soden vor wenigen Wochen für Furore gesorgt. Das Bilderbuch ist interaktiv: So können Kinder üben, Schnürsenkel zu binden. Das Werk darf dabei auch mal schmutzig werden: Es kann gewaschen werden.