Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Meikel Dörr im ersten Wahlgang Walldürner Bürgermeister

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 11.07.2023 - 16:21 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Meikel Dörr ist neuer Bürgermeister von Walldürn. Der Buchener Wartturm bekommt eine neue Aussichtsplattform. Forstrevierleiter Bernhard Linsler (Zweiter von links) erläutert (von links) Roland Bauer (Sparda-Bank Mosbach), Laura Peters (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald), Beigeordnetem Benjamin Laber und Bürgermeister Roland Burger die Herausforderungen der Waldbewirtschaftung in Zeiten des Klimawandels.

Wahlen: Die Stadt Walldürn erhält mit Wirkung zum 1. September einen neuen Bürgermeiser. Der unabhängige Meikel Dörr setzte sich bei der Wahl am Sonntag mit rund 65 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen gegen Amtsinhaber Markus Günther (CDU) und Johann Martel (AfD) durch. Günther wurde mit rund 22 Prozent nach zwei Amtszeiten von den Wählern abgestraft. Er gewann keinen der Wahlbezirke. Martel erreichte 12,2 Prozent. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten äußerte dieser sich zufrieden mit diesem Ergebnis. Dagegen ist Markus Günther sehr enttäuscht. Er sagte seinem Nachfolger zu, die Amtsgeschäfte ordnungsgemäß zu übergeben. Der Sieger Meikel Dörr hatte dagegen nicht damit gerechnet, nach nur einem Wahlgang als neuer Bürgermeister seiner Heimatstadt festzustehen. Dörr arbeitete bisher als "Leiter Stabsstelle Bürgermeister" im Walldürner Rathaus und war somit die rechte Hand des Amtsinhabers.

Umwelt: Die "Stiftung Umwelt und Natur der Sparda-Bank" hat der Stadt Buchen rund 11.900 Baumpflanzen gespendet. Vertreter der Bank und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) informierten sich am Montag bei Götzingen über die Pflanzaktion. Bürgermeister Roland Burger wies darauf hin, dass auch die Volksbank Zuffenhausen Pflanzen für den Buchener Stadtwald gespendet habe. Mit 3300 Hektar städtischer Wald zähle die Stadt Buchen zu einem der größten kommunalen Waldbesitzer in Baden-Württemberg. Laura Peters von der SDW bedankte sich bei der Stadt für die gute Zusammenarbeit. "Wir unterstützen immer wieder gern die Waldbewirtschaftung mit unserer Stiftung", sagte Roland Bauer, Leiter der Sparda-Bank Mosbach.

Aussichtsturm: Einen Kran am weit sichtbaren Buchener Wartturm bemerkten am vergangenen Freitag viele Einwohner. Dort ist diese Woche eine Baustelle, weil mit der Erneuerung der alten Plattform, einer preußischen Kappendecke, begonnen wurde. Die Arbeiten waren nach Angaben der Stadtverwaltung nötig geworden, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war. In Absprache mit dem Landesdenkmalamt wird die Plattform neu eingeschalt und dann betoniert. Die Betonarbeiten sind voraussichtlich nächste Woche abgeschlossen. Bevor eine Freigabe für die Öffentlichkeit erfolgen kann, müssen die neue Decke noch abgedichtet und ein Geländer eingebaut werden.

Infrastruktur: Der Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen verfügt über ein neues Regenüberlaufbecken. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, nahm Bürgermeister Stefan Grimm das Bauwerk vergangene Woche mit am Bau beteiligten Personen offiziell in Betrieb. Der Verband investierte dafür rund 1,3 Millionen Euro. Den Bau des Beckens hatte der Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen im Februar 2022 beschlossen. Die Arbeiten für das Großprojekt begannen im Frühsommer vergangenen Jahres.

Martin Bernhard