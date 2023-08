Bürger befragt: Mehrheit für Lebensmittelmarkt in Mönchberg

Hintergrund: Stimmen zum Lebensmittelmarkt am Alten Obstkeller

Bürgermeister Thomas Zöller betonte in der Gemeinderatssitzung im Mai, dass für einen Lebensmittelmarkt Gewerbesteuereinnahmen von jährlich 10.000 bis 15.000 Euro sprächen. Er schaffe Arbeitsplätze und stelle als Vollsortimenter auf 800 Quadratmetern durchgängig von 8 bis 20 Uhr die Lebensmittelversorgung von Mönchberg, Schmachtenberg und Röllbach sicher, wenn irgendwann "Nahkauf" schließen würde.

Martin Bauer, der seit 39 Jahren den Lebensmittelmarkt (Nahkauf) im Ort betreibt, hatte in der Mai-Sitzung argumentiert, dass es nicht einfach sei, sich zu positionieren. Er habe der Gemeinde sein Geschäft als Dorfladen angeboten. Es gebe gut gehende Dorfladenprojekte wie in Lohr oder Rück-Schippach, aber auch solche, die - wie in Sailauf-Eichenberg - wieder schließen mussten. Bauer meinte, wegen eines möglichen Netto-Marktes müssten weder ein Bäcker noch ein Getränkehändler schließen. Noch vor zehn Jahren habe man im Ort eine Kaufkraftbindung von 65 bis 68 Prozent gehabt, heute liege sie nur noch bei 30 bis 35 Prozent.

Simon Bauer, Vorsitzender des Gewerbe-, Heimat- und Touristikvereins "Wir in Mönchberg" (W.I.M.) wünschte sich einen konstruktiven Gewerbeausschuss zwischen den Ratsmitgliedern und den Gewerbetreibenden in Form eines runden Tisches.

Andrea Stahl, Inhaberin des Alten Obstkellers, appellierte in der Mai-Sitzung an das Gremium, sich nicht hinter einem möglichen Ratsbegehren zu verstecken, sondern "mit dem Herz am rechten Fleck" zu entscheiden.