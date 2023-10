Mehr Wallfahrer als noch im Vorjahr

Pilgerführer blicken in Walldürn zurück und voraus

Walldürn 30.10.2023 - 15:51 Uhr < 1 Min.

Mit einem Pilgergottesdienst, der vom Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula OFMConv geleitet wurde, startete das Treffen. Als Diakon war Stefan Bildhäuser von der Fuldaer Wallfahrtsgruppe mit am Altar. Auch der Blutschrein wurde für diesen Tag geöffnet.

"Wir waren mit der diesjährigen Wallfahrt zufrieden und konnten im Vergleich zum Vorjahr auch wieder eine leichte Steigerung feststellen", sagte Pater Josef zu Beginn der Tagung im Pfarrheim. Neben den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Wallfahrtsleitung galt sein Willkommensgruß dem neuen Bürgermeister der Stadt Walldürn, Meikel Dörr.

Eva-Maria Kötter als Vorsitzende des Pfarrgemeinderates nahm Stellung zur Entwicklung der Kirchenreform 2030: Die Wallfahrt und der Verbleib der Franziskaner-Patres in der Wallfahrtsstadt seien für die Erzdiözese Freiburg trotz aller Reformen wichtig.

Von den Gästen gab es viel Lob für die Organisation in Walldürn: Man fühle sich gut aufgenommen. Absprachen im Vorfeld funktionierten reibungslos. Sorgen bereitet manchen die Entwicklung in den eigenen Reihen: Einzelne wollten die Leitung abgeben, aber es fehle an Nachwuchs. Neben dem Nachwuchsmangel ging es um die Struktur der Pilgertage, die Versicherungsthematik, Streckengenehmigungen, Übernachtungsmöglichkeiten unterwegs und in Walldürn sowie die Kommunikation mit der eigenen Diözese.

Am Nachmittag wurde das neue Leitwort für das Wallfahrtsjahr 2024 präsentiert. Es lautet: "Als Glaubende gehen wir unseren Weg" und ist aus dem Zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther im 5. Kapitel entnommen. Zum Ende der Präsentation wurde gemeinsam das neue Pilgergebet für 2024 gebetet. Mit einer kurzen Andacht in der Basilika endete die Tagung.

