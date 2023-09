Mehr Verkehr durch ICO-Erweiterung?

Gemeinderat Kleinwallstadt in Kürze

Kleinwallstadt. In der Marktratssitzung am Montag wurden noch folgende Themen behandelt.

Städtebauförderung: Kämmerer Peter Maidhof informierte über das Städtebauförderprogramm 2024. Einstimmig beschloss der Rat, ins Jahresprogramm für die Entwurfsplanung Mainlände und für die Umgestaltung des Rathaushofs jeweils 100.000 Euro einzustellen. Für die Sanierungsberatung 2024 bis 2025 werden 10.000 Euro veranschlagt, für das Erstellen einer Dokumentationsbroschüre für alle bisherigen Sanierungsmaßnahmen 8000 Euro.

Jahresrechnungen 2022: Über ein positives Gesamtergebnis der Jahresrechnung 2022 informierte Kämmerer Maidhof. Der Verwaltungshaushalt schließt mit 14,45 Millionen Euro und damit um 1,7 Millionen Euro höher als ursprünglich geplant ab. Die Zuführung zum Vermögensetat beträgt 2,37 Millionen Euro und damit deutlich mehr als die prognostizierten 1,4 Millionen Euro. Als Grund wurden höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer (2,98 statt 1,33 Millionen Euro) sowie der Gemeinschaftssteuern (plus 48.400 Euro) und aus der Grunderwerbsteuer (plus 25.800 Euro) genannt. Der Vermögenshaushalt schließt mit 3,76 Millionen Euro, 669.000 Euro über dem Ansatz. Dieser Betrag wird der Rücklage 2022 zugeführt und als Kassenbestandsverstärkung in 2023 unmittelbar entnommen. Als Folge hat der Markt im Haushaltsjahr 2024 eine höhere Kreisumlage und eine wesentlich niedrigere Schlüsselzuweisung zu erwarten.

Informationen: Zweiter Bürgermeister Ludwig Seuffert berichtete über die Unwetterschäden durch den Starkregen Mitte August besonders in Hofstetten, wo Schlammmassen über die Kreisstraße strömten. Voran geht es mit der Planung des Radwegs von Elsenfeld nach Hofstetten, der südlich parallel zur Kreisstraße verlaufen soll. Der Kreisbauausschuss fasste den Beschluss, einen Planer zu beauftragen, den Grunderwerb in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen zu tätigen und sobald eine baureife Planung vorliegt, einen Förderantrag einzureichen. Die Ringstraße wurde nach einem sogenannten DSK-Verfahren, einem Dünnschichtbelag in Kaltbauweise, din nur einem Tag saniert.

Auftragsvergaben: In nichtöffentlicher Sitzung wurden für den Umbau RV-Bank folgende Gewerke vergeben: die Firma Krämer aus Erlenbach wurde mit den Arbeiten an der Heizungsanlage für 16.900 Euro und die Sanitärinstallation mit 59.000 Euro beauftragt, die Firma Friedrich aus Aschaffenburg zu 22.300 Euro mit der raumlufttechnischen Anlage.

Glasfaserausbau: Einstimmig wurde beschlossen, nach der Verlegung von Glasfaser unter den Gehwegen kleinere geteerte Restflächen auf den Gehsteigen zu entfernen und auf Kosten der Gemeinde zu pflastern. Aktuell gilt dies im südwestlichen Bereich der Fährstraße und soll für weitere Stellen gelten, die in Zukunft noch angegangen werden.

Zuschuss: Für nach den Sturmschäden erforderliche Ertüchtigungsmaßnahmen an der St. Michaelskirche in Hofstetten gewährt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro.

Streuobsterlebnisweg: Gemeinderat Thomas Pfeifer (FWG) wies auf den schlechten Zustand des Streuobsterlebnisweges hin, der von Wanderern und der Landwirtschaft genutzt wird. Hier sollten die schlimmsten Unebenheiten beseitigt werden. Annette Horn (fraktionslos) entgegnete, dass bei einem Ortstermin Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz dringend empfohlen hatte, zum Schutz der Wildbienen, die in den Wegen leben, keine Verdichtungsmaßnahmen zu unternehmen und die Wege so zu belassen. ney