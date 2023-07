Mehr Personal und Selbstbedienung im Biergarten: Änderungen bei diesjähriger Michaelismesse

Der Zel­t­auf­bau läuft, im Büro von Lech­ner­wirt Ma­thias Hof­mann hängt schon die Klei­dung fürs Per­so­nal be­reit: Vom 25. Au­gust bis 3. Sep­tem­ber ist in Mil­ten­berg wie­der Mi­chae­lis­mes­se und die Vor­be­rei­tun­gen sind in vol­lem Gang. Nach­dem der Fest­be­trieb im neu­en Holz­zelt ver­gan­ge­nes Jahr ei­nen eher hol­p­ri­gen Start hat­te, soll es die­ses Mal bes­ser klap­pen. »Vor al­lem ha­ben wir mehr Per­so­nal zur Ver­fü­gung«, so Hof­mann. Das hat 2022 ge­fehlt: Spon­tan muss­ten Hel­fer ein­sprin­gen, Sprach­bar­rie­ren und das An­ler­nen von un­er­fah­re­nen Aus­hil­fen ver­zö­ger­ten die Ab­läu­fe. Be­su­cher wa­ren mit dem Ser­vice nicht zu­frie­den, das Re­ser­vie­rungs­sys­tem hat nicht funk­tio­niert.