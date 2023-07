Mehr Grün, weniger Verkehr in Amorbacher Altstadt

Stadtrat in Kürze

Kindertagesstätte: Über die Neustrukturierung der Kindertagesstätten der Stadt informierten die Leiterinnen Julia Krejtschi, Verena Lutze und Steffi Berberich. Mit dem neuen Kindergarten wurde ein umfassender Prozess für die personelle Aufteilung notwendig, da Fachkräfte und Ergänzungskräfte in den jeweiligen Gruppen arbeiten. Wichtig war dabei, dass das pädagogische Konzept auch weiterhin umgesetzt werden könne. Nachdem die Personal- und Konzeptplanung abgeschlossen war, konnten die Kinder ihren Gruppen zugeteilt werden. Die Aufgabe war es, aus derzeit sieben jetzt zehn Gruppen zu machen, in jedem Haus drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Im nächsten Kindergartenjahr seien es etwa 60 Vorschul- und Korridorkinder, für die Gruppen gebildet werden müssen. Eine Belegung mit pro Gruppe mit bis 25 Plätzen sei möglich. Anhand der Gesamtkinderzahlen sei es aber nicht möglich, feste Vorschulgruppen zu organisieren, da sonst zu wenig Plätze für die drei- bis fünfjährigen Kinder zur Verfügung stehen würden. Das detaillierte Konzept wird bei zwei Elternabenden in der kommenden Woche am Mittwoch und Donnerstag vorgestellt. Der Stadtrat bewilligte einstimmig das im Detail vorgestellte Konzept.

Ortsstraße: Nach dem Abschluss der Erschließungsmaßnahme "Langes Tal" wurde festgestellt, dass der dortige Weg nur als öffentlicher Feld- und Waldweg mit der Bezeichnung "Langenthal Weg" gewidmet war. Dieser Weg wurde jetzt einstimmig als Ortsstraße umgewidmet und erhält den Namen "Im Langen Tal". Widmungsbeschränkungen wurden nicht ausgesprochen.

Glasfaserausbau: Mit Unverständnis reagierte Bürgermeister Peter Schmitt auf eine Mitteilung der Telekom beziehungsweise deren Partner Glasfaser Plus zum Glasfaserausbau in der Stadt. Darin wurde mitgeteilt, dass das Unternehmen in Amorbach entgegen früherer Aussagen keinen Ausbau vornehmen werde und begründete das mit dem Verhalten der BBV, die dort auf jeden Fall Kabel verlegen und Anschlüsse herstellen werde, jedoch keiner koordinierten Mitverlegung der Kabel zustimme. Sämtliche Angebote der Stadt habe die Telekom abgelehnt und wolle jetzt durch "Rosinenpickerei" nur dort ausbauen, wo es Fördergelder gebe und die schwierigen Gebiete anderen überlassen. Für Schmitt ist es bezeichnend, dass die Telekom auch die Möglichkeit zum Dialog mit der Bevölkerung und Verwaltung in Ortsversammlungen kaum wahrgenommen, jedoch stets deutlich gemacht habe, dass sie unabhängig vom Wettbewerb Amorbachs Innenstadt 2023 in jedem Fall ausbaue.