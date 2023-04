»Mehr geleistet als alle vor ihr zusammen«

Kanu: Isa Winter-Brand aus Wörth verabschiedet

Klingenberg a.Main 25.04.2023 - 19:08 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Verbandstag des Deutschen Kanu-Verbands hat sie am Samstag nach achtjähriger Amtszeit als Vizepräsidentin Freizeitsport nicht mehr kandidiert und wurde unter dem tosenden Applaus der über 70 Delegierten aus allen Landes-Kanu-Verbänden zum Abschied zum DKV-Ehrenmitglied ernannt.

In ganz Kanu-Unterfranken gab es bisher keinen Kanuten und keine Kanutin in einem so hohen Gremium und mit einer so hohen Auszeichnung. Isa, wie sie nur von allen genannt wird, hat in den acht Jahren ihrer Amtszeit Maßstäbe gesetzt: In der über 100-jährigen Geschichte des Deutschen Kanu-Verbandes war sie die erste weibliche Vizepräsidentin Freizeitsport und ist nun das erste weibliche Ehrenmitglied. Aber das ist nur der Rahmen.

Viele praxisnahe Ideen

»Sie hat mehr geleistet als alle ihre Vorgänger zusammen«, Oliver Bungers, unter dem sie von 2007 bis 2015 schon als Vizepräsidentin Freizeitsport im Bayerischen Kanu-Verband viel Initiative gezeigt hat, war voll des Lobs. Die Liste ihrer Verdienste ist lang, vor allem aber setzten diese neben einiger Kreativität und Durchsetzungsvermögen viele praxisnahe Ideen, unbeschreiblich viel ehrenamtliche Arbeitszeit und gut funktionierendes Teamwork voraus: Durchsetzung des Europäischen Paddelpasses (EPP Deutschland), Anpassung der Wandersportordnung - insbesondere in den Corona-Jahren, Einführung des MUSS (Müll- und Umwelt-Sammel-Sack), die Canua-App (erleichtert unter anderem Fahrtenwahl und Zusammenfassung der gepaddelten Kilometer), rastloser Einsatz für den Umweltgedanken im Kanusport und vieles mehr.

Aktuelles Projekt Kanu Morgen

Ganz aktuell bei diesem Verbandstag überzeugte sie mit ihrem Projekt Kanu Morgen, das langfristig den Veränderungen durch den Klimawandel mit Maßnahmen für einen klimaneutralen Kanusport begegnen wird.

In den nächsten Jahren wird Isa Winter-Brand - auch ohne das Amt im Deutschen Kanu-Verband (sie ist aber noch Zweite Vorsitzende im BKV-Bezirk Unterfranken) - nicht untätig bleiben. Anfang August steht »ihre« DIN-Tour (deutsch-italienisch-niederländische Tour) an mit Standort beim KC Klingenberg, und für September hat sie bereits das traditionelle TID-Treffen geplant. Dann kommen bei der WSG Kleinheubach für ein Paddelwochenende die Teilnehmer an der Tour International Danubien (TID) zusammen. Sie kann es also nicht ganz lassen.

»Aber ich habe jetzt wieder mehr persönliche Freiheiten«, freut sich Isa Winter-Brand. Dabei denkt die leidenschaftliche Paddlerin insbesondere an das, was in den vergangenen Jahren vor lauter Ehrenamt viel zu kurz kam: an ganz private Kanutouren, an ihre Familie und an ihre unzähligen Freunde aus dem In- und Ausland.

Uschi Zimmermann