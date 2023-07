Mehr Einbahnstraßen in Bürgstadt?

Bürger sollen bei der Planung mitreden dürfen

Bürgstadt 05.07.2023 - 14:20 Uhr 3 Min.

Wird die Jahnstraße Einbahnstraße? Bei der Entscheidung ist die Meinung der Bürgstadter gefragt.

Zur Vorgeschichte: In der jüngeren Vergangenheit hatten sich Beschwerden der Bürger über rücksichtsloses und verkehrswidriges Parkverhalten gehäuft, was durch das allgemein gestiegene Verkehrsaufkommen verstärkt wurde. Im März präsentierte das mit einer Konzepterstellung beauftragte Büro VIA diverse Lösungsansätze, die anschließend in einer Sondersitzung mit dem Planer auf realisierbare Ideen geprüft wurden. Dabei ging es einerseits um den fließenden Verkehr und im zweiten Teil um den ruhenden Verkehr. Mit Hilfe von Verkehrssimulationen konnten die Räte bei der Sondersitzung sofort erkennen, welche Auswirkungen einzelne Maßnahmen auf den restlichen Verkehr in Bürgstadt haben.

Das Ergebnis dieser Sitzung stellte Bürgermeister Thomas Grün am Dienstag vor. Der Rat beschloss aber auch, dass die Bevölkerung bei diesen Entscheidungen »ein Wörtchen mitreden« darf. Dies soll nicht bei einer Bürgerversammlung besprochen werden, sondern im Rahmen eines Fragenkatalogs, der im Amtsblatt und auf der Homepage der Gemeinde zu finden sein wird. Die konkrete Ausarbeitung des Fragebogens wird wiederum das Büro VIA vornehmen.

Altort entlasten

Die Jahnstraße soll in Richtung Schule zur Einbahnstraße werden. Die Pfarrer-Stoll- und Schulstraße werden zur Entlastung der Jahnstraße auch nur noch in eine Richtung befahrbar sein. Von der alten Erfbrücke bis zum Wohnmobilstellplatz geht es künftig nur noch in eine Richtung, zumal die Fahrbahn teilweise sehr eng ist. Ebenfalls zur Einbahnstraße soll der Trieb bergwärts bis zur Einmündung Leipziger Straße werden. Diese »neuen« Einbahnstraßen ziehen eine Verlagerung von 100 Fahrzeugen auf die Umgehungsstraße nach sich, zeigte die Simulation. Allerdings wird auch die Frequenz in der Kolpingstraße, Am Bischof und in der Erfstraße leicht zunehmen. Entlastung erfahren dafür der Altort und die Jahnstraße.

Darüber hinaus soll auch die Miltenberger Straße künftig nur noch mit maximal Tempo 30 befahren werden dürfen. Aufgrund eines Schreibens der Bewohner »Am Stadtweg 5-9« soll auch dieser Bereich in die verkehrsrechtlichen Planungen einbezogen werden, da es in diesem Bereich verkehrliche Missstände gäbe.

Beim ruhenden Verkehr soll die Parkmöglichkeit in der Josef-Ullrich-Straße von der kleinen Maingasse bis zum Wohnmobilstellplatz neu geregelt werden. Für Ärger sorgen hier abgestellte Anhänger, Wohnmobile und Baustellenfahrzeuge.

Gehwegparker am Imbiss

Ein weiteres Ärgernis sind die Parker an der alten Erfbrücke im Bereich des Schnellimbisses. Dort werde sogar auf dem Gehweg geparkt, so Grün. Zugenommen habe die Parkplatzsuche im Mühlweg seit der Eröffnung der Schwanenhöfe. Dies sei zu erwarten gewesen, so Grün, der betonte, dass der Bauherr die erforderliche Stellplatzanzahl nachgewiesen hat. Die Gartenstraße werde ebenfalls ausgiebig zum Parken genutzt - Grün monierte, dass die 16 ausgewiesenen Stellplätze auch von Dauerparkern belegt würden.

Weitere Schwerpunkte sind der »Streckfuß« vom Beethovenring bis zur Hauptstraße, die gesamte Martinsgasse, ein Teil der Marienbader Straße und die Freudenberger Straße. Als neuralgisch bezeichnete Grün den Bereich um das Gesundheitszentrum und betonte, dass die rechtlich erforderlichen Parkplätze vorhanden sind. Nun gilt es auch beim ruhenden Verkehr Vorschläge zu erarbeiten. Dies sei nun die Aufgabe eines Arbeitskreises, dem Mitarbeiter der Verwaltung und Gemeinderäte angehören.

Die Bürgerbeteiligung soll so aufgebaut werden, dass die Maßnahmen mit den Vor- und Nachteilen den Bürgern vorgestellt werden. Jeder Bürgstadter hat dann die Chance, seine Meinung dazu kundzutun. Anschließend wird sich der Gemeinderat erneut mit der Thematik befassen und umsetzbare Verkehrsführungen einleiten. Das werde aber wahrscheinlich erst zum Jahresende umsetzbar sein, so die Prognose von Grün auf Nachfrage von Marianne Krommer (ÖDP/SPD/Grüne)

Der Bürgermeister betonte, dass die Änderungen der Verkehrsführung jederzeit wieder zurückgenommen werden könnten, wenn sie sich nicht bewährten: »Es ist nichts in Stein gemeißelt.«

Annegret Schmitz

Gemeinderat in Kürze Neubaugebiet Buschenweg: Das Neubaugebiet Buschenweg geht nun in die Erschließungsphase. Der Gemeinderat legte jetzt die Oberflächengestaltung für Straßen und Wege fest. Die Fahrbahn bekommt eine Asphaltdecke, die Gehwege werden großformatig gepflastert. Die öffentlichen Stellplätze bekommen ein wasserdurchlässiges Pflaster. Im Baugebiet ist ein Trennsystem für Schmutz- und Oberflächenwasser vorgesehen, ein separater Schmutzwasserkanal wird verlegt. Die Telekom und Vodafone versorgen die Grundstücke mit Glasfaser beziehungsweise Kabel. Die Gasleitungen, die von der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) zu den Grundstücksgrenzen verlegt werden, sind auf dem aktuellen Stand der Technik und auch für die Durchleitung von Wasserstoff geeignet. Die geschätzten kommunalen Baukosten für die Erschließung belaufen sich auf 2,85 Millionen Euro. Mit der Fertigstellung und somit dem möglichen Baubeginn wird nicht vor Anfang 2025 gerechnet. Der Rat signalisierte gegen die Stimme von Marianne Krommer (ÖDP/SPD/Grüne) Einverständnis mit den Ausbaustandards und der vorgesehenen Infrastruktur und beauftragte das Planungsbüro mit der Ausschreibung. Regionales Energiewerk: Gegen die Stimme von Klaus Elbert (CSU) wurde beschlossen, dem Regionalen Energiewerk Untermain (REW) beizutreten. EMB-Geschäftsführer Christoph Keller erklärte die Vorteile, mit dieser Gesellschaft regionale Konzepte und Projekte zu erneuerbaren Energien umsetzen zu können. Die Beteiligungsverhältnisse liegen zu 51 Prozent bei den Kommunen und zu 49 Prozent bei den Energieversorgern. Das erwartete Defizit von 500.000 Euro wird nur mit 100.000 Euro auf die Kommunen umgelegt. Für Bürgstadt bedeutet das im Jahr einen Aufwand von 2000 Euro. Klaus Elbert (CSU) wollte wissen, ob dann auf jede freie Fläche Photovoltaik und Windräder gestellt würden. Keller betonte, dass es um Großprojekte gehen wird. Ob die Kommunen ihre Ideen an die REW melden, fragte Gerhard Balles (CSU), was Keller bejahte. In dem Zusammenhang wäre es sinnvoll, eine Bestandsaufnahme zu machen. Christian Sturm schlug vor, zunächst Ziele in puncto erneuerbarer Energie auszuformulieren, was von der Verwaltung vorbereitet werden könnte. Firmen erweitern: Die Firma Microtechnik im Industriegebiet Nord kann ihre Energiezentrale erweitern. Den entsprechenden Antrag beschied der Rat positiv. Ferner wurden die Erweiterung einer Produktionshalle der Firma Kettinger genehmigt und der Anbau einer Lagerhalle und Trafostation der Firma Hartig-Immobilienverwaltung abgesegnet.