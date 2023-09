Mehr Eigenstrom im Industriegebiet

Energie: Firmen Weber und Mikro-Technik nehmen in Bürgstadt Photovoltaikanlagen mit je 749 Kilowattstunden Spitzenleistung in Betrieb

Bürgstadt 07.09.2023 - 11:36 Uhr 2 Min.

Angela Bumm, Inhaberin der Firma Fritz Weber, und Geschäftsführer Matthias Scholz wollen mit der Photovoltaikanlage unabhängiger vom Markt werden. Foto: Winfried Zang

Im Mai wurde die Freiflächen-Photovoltaikanlage der Firma Weber in Betrieb genommen - und als nach dem Probelauf die stabile Stromerzeugung gewährleistet war, nahmen Firmeninhaberin Angela Bumm, Geschäftsführer Matthias Scholz, Bürgstadts Bürgermeister Thomas Grün und sein Stellvertreter Bernd Neuberger die Anlage nun symbolisch in Betrieb.

Die Anlage konnte im Sommer ihre prognostizierte Leistung sogar übertreffen: Laut Geschäftsführer Scholz wurden im Juni, der fast durchgehend von Sonnenschein geprägt war, 127.000 Kilowattstunden erzeugt. Um die Zahl einzuordnen: Der Stromertrag im Juni entspricht dem Jahresverbrauch von 36 deutschen Durchschnittshaushalten, 45 Tonnen Kohlendioxid wurden eingespart.

Etwa 70 Prozent des erzeugten Stroms werden auf dem Betriebsgelände verbraucht - im Verwaltungsgebäude und von der stationären Aufbereitungstechnik wie Fördertechnik und Siebmaschinen -, der restliche, überwiegend am Wochenende erzeugte Strom wird über einen Dienstleister vermarktet. Zum Zeitpunkt der Anlagenplanung 2021 habe sich die Installation eines Speichers nicht gerechnet, erklärt Geschäftsführer Scholz. Das müsse man aber nun neu rechnen. »Es war nie unser Ziel, mit dem eingespeisten Strom Geld zu verdienen«, stellt er klar.

Stark gestiegene Strompreise

Die Firma Fritz Weber hat mit der Investition laut Geschäftsführer und Inhaberin Bumm mehrere Ziele: Man will vom Markt soweit wie möglich unabhängig werden, die Stromversorgung sichern und Strompreise zuverlässig kalkulieren können. »Erst Fukushima, dann Corona und der Ukraine-Krieg haben die Strompreise stark steigen lassen«, sagt Scholz, »von solchen Unwägbarkeiten wollen wir uns unabhängiger machen.«

Seine Firma hat den Strom im Verbund mit den Firmen Mikro-Technik und Perlatech über Partner E.ON in großen Tranchen bislang direkt am Spotmarkt der Strombörse bezogen: Zu festgelegten Preisen wurde Energie gekauft, die dann zu bestimmten Zeiten geliefert wurde. Diese Strommengen dürften nun deutlich sinken. Ein weiterer monetärer Vorteil: Alle Umlagen, die der Gesetzgeber auf den normalen Strompreis aufschlägt, entfallen. »2021 waren vom Endpreis des Stroms 80 Prozent Umlagen, Steuern und Netzentgelte«, verdeutlicht Scholz.

Wann sich die PV-Anlage amortisiert hat, kann der Geschäftsführer nicht genau sagen. Zwar kennt er die Kosten der Anlage mit Zins, Tilgung und Wartung, dennoch gibt es Unwägbarkeiten - etwa wie der Stromertrag ausfällt, wie hoch der Strompreis an den Börsen und wie die eingesparte Differenz zum selbst erzeugten Strom ist.

Scholz hofft auf eine Jahresstromerzeugung von 750.000 bis 800.000 Kilowattstunden. Um auch diese Zahlen in Relation zu setzen: Bevor die Firma Weber 2010 mit dem Energieeffizienzmanagement begann, wurden 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom benötigt, mittlerweile nicht mal mehr eine Million - Tendenz stark sinkend mit der neuen PV-Anlage.

Dass der Gemeinde Bürgstadt die Entwicklung gefällt, verdeutlichte Bürgermeister Thomas Grün bei der symbolischen Inbetriebnahme. Er ermutigte ansässige Unternehmen, weiterhin in netzunabhängige und umweltfreundliche Energiequellen zu investieren. Die in Nachbarschaft zur Firma Weber und zur Firma Mikro-Technik gelegene Firma Perlatech wird das tun: Sie will noch in diesem Jahr eine leistungsfähige PV-Dachanlage installieren lassen.

