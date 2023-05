Maschine löst Brand im Industriecenter Obernburg aus

Großeinsatz: Feuer im Bau U breitet sich über Lüftung bis ins Dachgeschoss aus - 74 Arbeiter können sich retten

Obernburg 14.05.2023 - 18:44 Uhr < 1 Min.

Alarm im Industriecenter Obernburg am Sonntagnachmittag: Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückt zum Großeinsatz an. Foto: Ralf Hettler

Wie Polizeipressesprecher Enrico Ball auf Anfrage unserer Redaktion sagte, ging der Alarm um 14.05 Uhr ein. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes sei eine Maschine in Brand geraten. Die Lüftung verteilte den Rauch dann im Gebäude. Nach seinen Angaben verließen fünf Arbeiter rechtzeitig die Halle, so dass es keine Verletzten gab. Um 14.23 Uhr habe die Feuerwehr gemeldet, dass der Brand gelöscht ist. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. In einer Mitteilung des Landratsamtes Miltenberg informiert Sprecherin Susanne Seidel, dass im Bau U (Nylonbau) beim Anfahren einer Maschine ein Brand ausbrach. Das Feuer habe sich über die Lüftung bis ins Dachgeschoss ausgebreitet. 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gebäude hätten sich in Sicherheit bringen können. Im Gegensatz zur Polizei gibt sie an, dass vier Personen leichte Atemwegsreizungen erlitten hätten. Sie konnten nach ambulanter Behandlung durch den werksärztlichen Dienst nach Hause entlassen werden.

»Lage schnell im Griff«

Laut den von der Feuerwehr Erlenbach vorgenommen Schadstoffmessungen in der Luft habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. »Die Lage war sehr schnell im Griff«, sagte Kreisbrandrat Martin Spilger unserer Redaktion. Nur das Ablöschen der Glutnester in der Lüftungsanlage habe sich »schwierig« gestaltet.

Alarmiert wurden die Feuerwehren ICO, Erlenbach, Elsenfeld, Klingenberg, Wörth, Kleinheubach und Obernburg. Das Technische Hilfswerk (THW), die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter, die Kreisbrandinspektion und die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) im Landratsamt wurden alarmiert und die Integrierte Leitstelle stockte das Personal auf. Insgesamt waren demnach im Einsatz: 144 Feuerwehrleute, sechs Polizeikräfte, zwei Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes mit sechs Einsatzkräften und ein Fachberater des THW.

RALPH BAUER