Martinsläden jede Woche offen

Nur Turnus hat sich geändert

Miltenberg 05.07.2023 - 12:48 Uhr < 1 Min.

Haben gut zu tun: Albert Brendle, Vorsitzender des Kuratoriums Martinsladen Miltenberg, und die Leiterin der Einrichtung, Elke Clausnitzer.

Das betonen beide Einrichtungen, nachdem unser Artikel vom 30. Juni für Irritationen gesorgt hatte. Die Einrichtungen teilen die Angemeldeten ein, sodass jede Woche eine bestimme Anzahl kommen kann. Wer also registriert ist, kommt am Ausgabetag - und dann erst wieder in drei Wochen. So soll erreicht werden, dass genug Ware für alle da ist. Die Ausgabezeiten sind in Miltenberg Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr und in Erlenbach Dienstag von 13.30 bis 16.30 Uhr. Weitere Informationen zu Anmeldung und Ausgabe: Martinsladen Miltenberg, Tel. 09371 97 89 33, Martinsladen Erlenbach: Tel. 09372 134 134.

Miriam Schnurr