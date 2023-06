Martinsläden in Miltenberg und Erlenbach geben nur noch alle drei Wochen Waren aus

Immer mehr Zulauf

Miltenberg 28.06.2023 - 17:02 Uhr 3 Min.

Haben gut zu tun: Albert Brendle, Vorsitzender des Kuratoriums Martinsladen Miltenberg, und die Leiterin der Einrichtung, Elke Clausnitzer.

Dann, ab 13.30 Uhr, kommen die Kunden: Bedürftige, die Sozialleistungen beziehen und einen Berechtigungsschein haben, können hier gegen einen symbolischen Beitrag von einem oder zwei Euro (je nach Haushaltsgröße) einkaufen.

Um auf die Situation von Einrichtungen wie dem Martinsladen aufmerksam zu machen, organisiert das Kuratorium des Miltenberger Ladens zusammen mit der Volkshochschule (VHS) Miltenberg und der Sparkasse Miltenberg-Obernburg die Veranstaltung »Wege aus der Armut«. Dabei wird der Armuts- und Reichtumsforscher Christoph Butterwegge am Dienstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses Miltenberg, Hauptstraße 137, einen Vortrag halten.

Zahlen verdoppelt

Denn die Bedürftigen werden immer mehr. »Die Armut ist größer als wir denken«, so Brendle. Auch unter Einheimischen. Eine Einrichtung wie der Martinsladen könne oft nur lindern. Brendle registriert aber auch häufiger Menschen aus der Ukraine und auch aus Afghanistan. »Seit der Ukraine-Krise haben sich die Zahlen verdoppelt«, schätzt er. Brendle zeigt eine Tabelle: Allein im Zeitraum zwischen dem 23. März und dem 25. Mai dieses Jahres hat er 144 neue Ausweise für den Martinsladen ausgestellt. Um allen gerecht zu werden, können Kunden nach der Registrierung ab Juli statt alle zwei Wochen nur noch alle drei Wochen kommen, um das Ganze zu entzerren.

»Wir haben die Grenze von 110 Personen pro Ausgabetag erreicht«, sagt Brendle. Im April kamen 136 Menschen, da wird es dann abends schon mal später. Im Februar und März waren es noch 100. Eine Herausforderung für die Ehrenamtlichen: Insgesamt 75 Unterstützer zählt Brendle, 15 Fahrer holen immer montags, mittwochs und donnerstags Ware bei den Supermärkten der Umgebung ab. Lebensmittel, aber auch mal Konserven oder Hygieneartikel. Und das Sortieren im Laden vor Ort ist nicht die einzige Aufgabe. »Wir sind Streitschlichter, Ansprechpartner, helfen wo wir können«, so Brendle.

Der Bedarf sei auf jeden Fall gestiegen, die Waren werden knapp. Laut Auskunft aus dem Landratsamt gibt es derzeit - Stand Juni 2023 - etwa 2230 Bedarfsgemeinschaften, also Haushalte, im Kreis, die Bürgergeld beziehen. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 waren es 1756. Hinzu komme, dass die Menschen gezielter in den Martinsladen geschickt werden, findet Brendle. »Wir werden sozusagen verzweckt, Institutionen weisen auf uns hin, unterstützen aber selbst nur am Rande«, so Brendle. Er würde sich zudem wünschen, dass die Kommunen Einrichtungen wie den Martinsladen standardmäßig auf dem Schirm haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch zahlreiche Unterstützer, die durch Aktionen wie Schulgutscheine oder Geschenkaktionen zu Weihnachten auf den Laden aufmerksam werden.

Auch rege genutzt wird der Martinsladen in Erlenbach. Hier hat man nun ebenfalls auf einen dreiwöchigen Turnus umgestellt, wie Susanne König, Geschäftsführerin der Caritas-Sozialstation St. Johannes in Erlenbach, auf Nachfrage erklärt. »Wir wollen allen gerecht werden und schaffen es sonst nicht.« Die Entwicklungen seien ansonsten stabil, dennoch sind es durchschnittlich 350 Menschen, die jede Woche im Martinsladen einkaufen.

Helfer gesucht

In beiden Läden werden immer Helfer gesucht. »Wir brauchen ja schon allein einige Fahrer, die täglich Waren abholen«, so König. Im Miltenberger Laden brauche man derzeit dringend drei neue Schichtleiter, die sich um die Organisation im Laden kümmern. »Das ist schon eine anspruchsvolle Tätigkeit«, so Brendle. Die aber auch Freude macht, wie Elke Clausmeier bestätigt. Sie leitet den Martinsladen Miltenberg und ist seit 2018 dabei. Der Kontakt mit Leuten, ein paar freundliche Worte, das mache ihr Spaß. Bei unangenehmeren Kontakten müsse man sich oftmals auch in die Menschen hineinversetzen können und ihre Probleme verstehen. »Das ist wichtig.«

bInfos zu den Martinsläden: https://www.caritas-mil.de, Tel. Miltenberg: 09371 97 89 33, Tel. Erlenbach: 09372 134 134.

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Martinsläden und Sozialkaufhäuser Der 2008 eröffnete Martinsladen im Klostergarten Miltenberg ist ein Projekt der katholischen Pfarreien in Miltenberg und Bürgstadt, der evangelischen Kirchengemeinde, des Caritasverbands für den Landkreis Miltenberg sowie der Sparkasse Miltenberg-Obernburg. Geöffnet ist er immer donnerstags von 13.30 bis 17 Uhr. Der Martinsladen Erlenbach in der Hauptstraße 58 ist ein Projekt der Caritas-Sozialstation St. Johannes in Kooperation mit WIKA Alexander Wiegand, dem Lions Club Main-Spessart Obernburg und der Sparkasse Miltenberg-Obernburg. Öffnungszeiten: dienstags von 13.30 bis 16.30 Uhr. Möbel, Alltagsgegenstände und Kleidung gibt es im Sozialkaufhaus Main Second in der Johannes-Obernburger-Straße 13 in Obernburg. Geöffnet ist Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 15.30 Uhr. Auch im Obernburger Stöberladen, Miltenberger Straße 17, finden sich gut erhaltene Kleidung, Spielsachen, Deko-Artikel, Bücher und Co. Öffnungszeiten: Dienstag von 9 bis 12 und Samstag von 9 bis 13 Uhr. Second-Hand-Kleidung findet sich auch im Rot-Kreuz-Laden Obernburg, Römerstraße 93. Offen ist Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 sowie Mittwoch und Freitag von 10 bis 14 Uhr. mir