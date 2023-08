Martin Stock will Anwalt der Region sein - und für die CSU in den Landtag

Porträt zur Landtagswahl - Stimm­kreis Miltenberg

Sulzbach, Rathaus Direktkandidat CSU Kreis Miltenberg, LTW Martin Stock (Bürgermeister von Sulzbach) im Gespräch mit Redakteur Kevin Zahn Foto: Petra Reith

»Geschenkt gibt es das nicht, das muss man sich schon verdienen«, sagt Stock. Dass er das ernst nimmt, unterstreicht er mit einem Beispiel: Vor fünf Jahren ist er bei der Bürgermeisterwahl in Sulzbach alleine angetreten. Dennoch habe er an 2000 Haustüren geklopft. Für ihn gehe es dabei darum, Vertrauen zu Bürgern aufzubauen. Im Landtagswahlkampf besucht er nun etliche Feste, bringt blaue Eimer mit CSU-Werbung mit. Um die Eimer selbst gehe es nicht, sie seien nur ein Türöffner, um ins Gespräch zu kommen. Die Idee habe schon sein Vorgänger gehabt. Und es klappt.

Schnell antworten und kümmern

Danach gefragt, was er sich von Berthold Rüth außer der Sache mit den Eimern abschauen will, spricht Martin Stock von dessen Rolle als Ansprechpartner für Bürger, Vereine und Rathäuser. Habe er ihn per Mail etwas gefragt, habe Rüth schnell geantwortet, dass er sich kümmere - und das dann auch getan. »Da musste man nicht nochmal nachfragen.«

Martin Stock zum Thema Zukunft: "Wir leben in einer wunderschönen Region. Damit unsere Heimat auch künftig lebenswert bleibt, bedarf es eines sinnvollen Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen, Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien und eines respektvollen Miteinanders, in dem der Staat den sozialen Frieden und die innere Sicherheit gewährleistet."

Was er besser machen will als Rüth? »Ich will mich als Anwalt für die Kommunen, die Bürger und die Wirtschaft vor Ort einsetzen.« Nicht, dass Rüth das versäumt habe, er habe das »gut gemeistert«. Stock sagt: »Ich will es mindestens genauso gut hinbekommen.«

Raus aus dem Förderdschungel

Mit seinen Erfahrungen als Bürgermeister will Stock Kommunen in München mehr Gehör verschaffen. In Sulzbach habe er bei der Ganztagsbetreuung die Erfahrung gemacht, wie schnell Anmeldezahlen hoch schossen und der Bedarf nach Räumen wuchs. Dass Gemeinden bei solchen Herausforderungen eine solide Finanzgrundlage behalten, »dafür muss auch der Freistaat sorgen«. Sulzbach habe sich etwa beim Kitabau aus drei Töpfen bedient, um diesen zu stemmen. »Die Förderung ist gut«, sagt Stock, die Suche nach Mitteln im Förderdschungel sei jedoch für kleine Verwaltungen kompliziert. Stock will Berater sein und betont, dass er dabei nicht aufs Parteibuch schauen will.

Martin Stock zum Thema Verkehr: "Es bedarf einer vernetzten und auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmte Mobilität. Wir müssen Alternativen zum Auto stärken, in den Erhalt und Ausbau unserer Infrastruktur von Straße, Brücken, Schiene und Radwegen investieren, aber ich sage auch klar: Ich stehe für unser Auto als Fortbewegungsmittel Nummer 1 im ländlichen Raum."

Bei seiner Wahl zum Bürgermeister hatte Stock noch gesagt, dass es ihn als Vater von drei Kindern nicht nach München ziehe. Nun sagt er: »Meine Lust, bei der Politik mitzumachen, ist größer geworden.« In Sulzbach habe er etwas bewegen können, das will er auch in München. Und wegen der Kinder: Er werde ja auch viel im Stimmkreis sein. Dass er den Kindern abends nicht mehr so oft Geschichten vorlesen kann, seien sie nun schon gewohnt. »Da wird die Umstellung nicht mehr so hart.«

Martin Stock zum Thema Familie: Meine Familie ist meine Energiequelle. Familienfreundliche Politik bedeutet für mich insbesondere flexible Betreuungsmodelle, attraktive Bildungsmöglichkeiten, eine gesicherte Gesundheitsversorgung und Unterstützung der vielfältigen Freizeitangebote unserer zahlreichen Vereine.

Und falls er die Wahl verlieren sollte? »So oder so werde ich das Ergebnis mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen«, gesteht Stock. Das weinende Auge beim Wahlsieg darüber, dass er von seinem Team im Rathaus Abschied nehmen müsse.

Martin Stock zum Thema Nachhaltigkeit: "Nachhaltigkeit fängt bei mir am Frühstückstisch an. Wir leben in einer Region, in der wir Gott sei Dank noch so viele regionale Erzeugnisse von unseren heimischen Landwirten, Metzgern und Bäckern genießen können, am besten ohne Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel."

Steckbrief: Der Kandidat Zur Person

Name: Martin Stock

Partei: Christlich-Soziale Union (CSU)

Alter: 42

Heimatort: Sulzbach

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder



Karriere



Gelernter Beruf: Staatsanwalt und Richter

Politisch aktiv seit: 2015

Wichtigste politische Stationen:

o Seit 2018: 1. Bürgermeister Markt Sulzbach am Main

o Seit 2020: Kreisrat

o Seit 2023: Stv. CSU-Kreisvorsitzender

Politische Erfolge: Ausbau der Kita- und Ganztagsbetreuung, Hochwasserschutz, Ansiedlung neuer Betriebe, Sicherstellung der Ersatzwasserversorgung, Innenortentwicklung, Wiederaufforstungsprojekte, Schaffung der Grundlagen für die erste Freiflächen-PV-Anlage und kollegial-wertschätzendes Klima im Marktgemeinderat.

Politische Motivation

Kernthemen für den Untermain:

o Erhalt und Ausbau einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung

o Flexible Betreuungsangebote für Kinder und ältere Menschen

o Sicherung des ländlichen Raums als Wirtschaftsstandort u.a. durch Infrastruktur, Energiesicherheit, Wasserversorgung

Kernthemen für Bayern:

o Starker Rechtsstaat

o Digitalisierung und Bildung

o Arbeit muss sich lohnen

Ziele für die Legislaturperiode:

o Direkter Ansprechpartner für Belange von Bürgern, Unternehmen und Kommunen

o Stärkung von Mittelstand und Handwerk

o Klimafreundliche Volkswirtschaft, auch dank Ausbau des Wasserstoffnetzes

Menschliches

Politisches Vorbild: Grundsätzlich gilt für mich: »Wer in die Fußstapfen anderer treten will, hinterlässt keine eigenen Spuren«. Aber eine Scheibe abschneiden kann man sich sicher von Alois Glück und Barbara Stamm, die vorlebten, dass Politik auch viel mit Herzblut und sozialer Wärme zu tun hat.

Größter Traum: Gesund alt werden mit meiner Familie sowie eine Sprechrolle im Hörspiel »Die drei Fragezeichen«.

Interessen jenseits der Politik: Bergwandern, Grillabende mit Freunden, Fußball