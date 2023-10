Martin Stock als Bürgermeister von Sulzbach verabschiedet

Der 43-Jährige wechselt als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag

Sulzbach 27.10.2023 - 10:10 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zweite Bürgermeisterin Anja Dissler (FWG) überreichte dem scheidenden Bürgermeister Martin Stock (CSU) eine Collage mit der Entwicklung von Sulzbach.

Geboren wurde Martin Stock 1980 in Aschaffenburg. Nach dem Abitur im Jahr 2000 am Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg studierte er Rechtswissenschaft in Würzburg, legte 2005 sein erstes Staatsexamen ab und absolvierte den Abschluss als Europajurist. Es folgte 2007 das zweite Juristische Staatsexamen und die Ausbildung als Mediator. Seine berufliche Laufbahn begann er 2008 bei der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. 2009 wurde er Jugendstaatsanwalt und Datenschutzbeauftragter. 2010 wechselte Stock als Richter zum Amtsgericht Obernburg. 2013 wurde er Richter an der Großen Strafkammer des Landgerichts Aschaffenburg und 2016 Pressesprecher des Landgerichts. Seine politische Karriere begann 2018 mit der Wahl zum Bürgermeister von Sulzbach.

Der Familienmensch ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Hobbys sind seinen Kindern Gute-Nacht-Geschichten erzählen, Bergwandern, im Garten werkeln, Wein genießen, Feste besuchen und Grillen. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Fertigstellung des Seniorenzentrum Novita, die Erschließung des Gewerbegebiets Altenbach, der Bau des Kreisverkehrs am Rathaus und die Ausweisung des Neubaugebietes Dornau.

Stock sagte, der Wahlkampf sei eine schöne aber auch eine anstrengende Zeit gewesen. In seiner Zeit als Bürgermeister von Sulzbach habe er sich immer auf Alle verlassen können, sei es Verwaltung, Bauhof oder Gemeinderat. Stocks Fazit: »Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht.«

Martin Roos

Gemeinderat Sulzbach in Kürze Sulzbach. Der Gemeinderat Sulzbach hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag in der Braunwarthsmühle noch mit folgenden Themen befasst. Neues Trauzimmer: Im Rahmen des Rathausumbaus wurde das bisherige Trauzimmer zum Büro umgestaltet. Das ehemalige Fraktionszimmer wurde als neues Trauzimmer für standesamtliche Eheschließungen hergerichtet und in der Sitzung gewidmet. Bilanzen: Mitgeteilt wurde, dass der Jahresabschluss 2021 der Konzertveranstaltungen einen Fehlbetrag in Höhe von 11.323 Euro aufweist. Der Jahresabschluss 2021 der Marktgemeindewerke endet mit einer Bilanzsumme von vier Millionen Euro und einem Überschuss von 55.485 Euro. Für die Fotovoltaikanlage "Am Sportplatz" wird für das Jahr 2021 ein Überschuss von 1486 Euro ausgewiesen. Hausmülldeponie: Am 16. November findet wegen der Hausmülldeponie ein Gesprächstermin mit dem Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt statt. In der Hausmülldeponie gibt es keine Altlasten. Vielmehr geht es um die Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung. ro