Marode Wasserleitungen und Kanäle verursachen hohe Kosten

Gemeinderat in Kürze

Eichenbühl. In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Eichenbühler Gemeinderat noch mit diesen Themen befasst.

Stabilisierungshilfe: Über die erneute Gewährung einer Stabilisierungshilfe informierte Bürgermeister Günther Winkler. In einem Schreiben habe das Bayerische Staatsministerium der Finanzen mitgeteilt, dass die Gemeinde Eichenbühl für das Haushaltsjahr 2023 eine Stabilisierungshilfe in Höhe von 400000 Euro erhält. Der formelle Bescheid liege der Gemeinde momentan noch nicht vor. Die mit der Hilfe verbundenen Auflagen werden nach Vorliegen des Bescheids bekannt gegeben, erläuterte er. Anschaffung

Feuerwehrfahrzeug: Für die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr im Ortsteil Pfohlbach wurde der Auftrag der Firma Carport, (Seckmauern) für 20000 Euro erteilt, informierte der Bürgermeister aus der nichtöffentlichen Sitzung.

Abrechnung Stadtbus: Zur Kenntnis genommen wurde im Rat die Abrechnung für den Stadtbus durch die Stadt Miltenberg, die eine Abrechnung für 2022 und eine Nachberechnung für das Jahr 2021 vorgelegt hatte. Nach Auskunft der Verkehrsgesellschaft mbH Untermain habe die Firma Gute Reise Hauck GmbH die Daten für die Abrechnung 2021 erst im August 2023 geliefert. Deshalb musste für 2021 eine Nachberechnung in Höhe von 328 Euro erfolgen. Der Anteil der Gemeinde am Defizit für 2021 erhöht sich damit auf 4700 Euro. Für das Jahr 2022 ist ein Kostendefizit von 5114 Euro zu übernehmen.

Vital-App: Über die neue DIGITAL VITAL App im Landkreis informierte Winkler die Räte. Sie wurde von der der neu gegründeten Sozialgenossenschaft digital vital Landkreis Miltenberg e.G. ins Leben gerufen und verbindet unterschiedliche Angebote für Menschen und Unternehmen aus deren Alltags-Anforderungen. Der Service orientiere sich an den Lebenssituationen der Menschen und zeige entsprechende Angebote. Seit Ende Oktober zum Download verfügbar seien in der App nicht nur erste Angebote für Senioren zu finden, sondern auch für Menschen mit Pflegesituationen im privaten Umfeld oder der eigenen Gesundheit. Die App soll den Menschen in der Region im Alltag eine Hilfe sein, bei Fragen zu sozialen Einrichtungen, Bildungs- und Freizeitangeboten.

Neue Feuchtbiotope: Durch Borkenkäfer-Befall wird eine Wiederaufforstung der 2500 m² großen Kahlfläche am Linienweg im Heppdieler Wald im Bereich Hohe Tanne erforderlich. Bei einem Ortstermin mit dem staatlichen Revierleiter Ferdinand Hovens entstand die Idee zwei kleine Feuchtbiotope mit einer Gesamtfläche von insgesamt etwa 100 m² zu schaffen. Der Standort eigne sich ideal, da die Kahlfläche schon vorhanden sei und der Untergrund aus wasserstauenden Tonschichten bestehe. Nur 5 % der Eichenbühler Waldfläche habe geeignete Böden für die Anlage von Feuchtbiotopen. Ein Antrag auf Förderung der Gesamtkosten wurde bei der Naturschutzbehörde gestellt und zeitnah bewilligt. Die Baggerarbeiten zur Erstellung der Biotope wurden bereits durchgeführt, informierte der Bürgermeister. Im Zuge der Arbeiten wird auch ein schon bestehendes Feuchtbiotop teilweise ausgebaggert, um der fortgeschrittenen Verlandung entgegenzuwirken.

Waldmanagement: Am Dienstag ging der Bescheid der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe für das klimaangepasste Waldmanagement bei der Gemeinde ein. Bei einer Waldfläche von 874,6 Hektar wurde Eichenbühl für das Haushaltsjahr 2023 eine Projektförderung in Höhe von 33320 Euro bewilligt, informierte der Bürgermeister

Übungsleiterzuschüsse: Einstimmig genehmigten die Räte die Gewährung von Zuschüssen zu den Personalkosten für Übungsleiter für das Jahr 2022 für den Tennisclub Eichenbühl (346,41 Euro) und den VfB Eichenbühl (875,95 Euro). Der Betrag wird, wie in den vergangenen Jahren, mit dem Zuschuss zur Turnhallenbenutzung aufgerechnet.

Glasfaserausbau: Über eine erneute Verschiebung des Glasfaserausbaus in der Gemeinde musste der Bürgermeister informieren. Durch die umfangreichen Planungen und Genehmigungen könne in diesem Jahr nicht mehr mit dem Bau der Glasfasertrassen begonnen werden, so der Betreiber BBV. Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass die Glasfaseranschlüsse für Bürger, welche sich erst jetzt für einen Anschluss entscheiden, nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Über eine neue Sonderregelung informierte Verwaltungsleiter Marco Schirmer nach Rücksprachen mit dem Betreiber: Die BBV biete aktuell schon DSL-Anschlüsse an, die bereits abgeschlossen werden können und über die bestehende Telekom-Leitung geschaltet werden. Wenn bereits jetzt ein DSL-Tarif abgeschlossen werde, entfalle wiederum die Anschlussgebühr für den Glasfaser-Hausanschluss. acks