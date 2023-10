Marode Sudetenstraße wird für drei Millionen Euro saniert

Ingenieurbüro präsentiert Details

Großheubach 26.10.2023 - 15:18 Uhr 2 Min.

Flickenteppich: Die Großheubacher Sudetenstraße soll für rund drei Millionen Euro komplett saniert werden.

Kanal wird ertüchtigt

Das Sanierungskonzept sei aufgrund neuer Ideen und Vorschläge verfeinert worden. Eilbacher präsentierte Bilder vom aktuellen Zustand der Sudetenstraße und erklärte, sie gleiche mit ihren Rissen und partiellen Ausgebesserungen einem Flickenteppich. Das Sanierungskonzept gliedere sich in die Bereiche Straßenbau und Erneuerung des stellenweise hydraulisch überlasteten Kanals.

Auf Nachfrage von Stefan Speth (Heimat mit Zukunft) erklärte Eilbacher, zu gering dimensionierte Kanäle müssten durch breitere Rohre ersetzt werden. Wo der Durchmesser ausreiche, könne die notwendige Sanierung per Inliner-Verfahren erfolgen. Dazu würde modernes Glasfaser-Material mit einer Nutzungsdauer von 80 Jahren verwendet.

Die sanierte Sudetenstraße wird laut Planer fünf Meter, der Gehweg 1,80 Meter breit sein und wechselseitig mal auf der einen, mal auf der anderen Straßenseite mit jeweils gegenüberliegendem »Schrammbord« angelegt.

Laut Kostenschätzung fallen an: 165.000 Euro für die Baustelleneinrichtung, 561.000 Euro für die Kanalbauarbeiten, 877.500 Euro für den Straßenbau, 55.000 Euro für Kabel-Erdarbeiten (Beleuchtung), 25.000 Euro für ein Breitbandnetz-Leerrohrsystem, 465.000 Euro für Wasserleitungsarbeiten, 9000 Euro für Regiearbeiten sowie weitere 75.000 Euro für »Kleinleistungen«. Inklusive Nebenkosten und Umsatzsteuer bezifferte Eilbacher die Gesamtkosten mit knapp drei Millionen Euro.

Arbeiten in drei Abschnitten

Die Sanierung soll in drei Schritten erfolgen. Abschnitt 1 von der Einmündung Frühlingsstraße bis zur Kreuzung mit dem Klingenweg schließt sich Abschnitt 2 bis zur Gartenstraße an. Im Schritt 3 geht es weiter bis zur Einmündung in die Kilianstraße. Zum weiteren Vorgehen informierte Eilbacher, dass nun die geologische Untersuchung des Bodens in der Sudetenstraße anstehe.

Marco Burgemeister

Bau- und Umweltausschuss Großheubach in Kürze Großheubach. Der Bau- und Umweltausschuss beschäftigte sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen. Historisches Rathaus: Zur Sanierung des alten Rathauses erteilte das Gremium einstimmig den Auftrag an ein Ingenieurbüro, für 11.650 Euro die statische Voruntersuchung zu machen. Das 1612 erbaute Gebäude weist Feuchteschäden an Fachwerkknoten und am Stockwerksgesims, lockere Gefachausmauerungen sowie Putzabplatzungen auf. Dazu kommen weitere Schäden wie unter anderem ein Nagekäferbefall. Mehrheitlich (eine Gegenstimme) wurde zudem ein Büro beauftragt, die Sanierungsmaßnahme für gut 58.000 Euro zu planen. Angebote einholen: Einstimmig wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt, drei Angebote zur Klimatisierung der Räume des Schülerhorts St. Katharina, der sich in der Guido-Kratschmer-Halle befindet, einzuholen. Entsprechend soll Geld im Haushalt 2024 eingeplant werden. Auch für den Austausch der beschädigten 100-Meter-Bahn auf der Sportanlage an der Grund- und Mittelschule sollen Angebote eingeholt, der wirtschaftlichsten Anbieter soll beauftragt werden. Es wurde informiert, dass das Dach der Schulturnhalle Schäden aufweist und Angebote zur Erneuerung eingeholtwerden. Marktplatz: Auf dem Markt- und Parkplatz gegenüber dem Alten Rathaus sacken Bereiche ab. Debattiert wurde, ob ein Fall von Gewährleistung vorliegt, weil beim Bau seinerzeit womöglich nicht richtig gearbeitet oder falsches Material eingebaut wurde? Auch kam die Frage auf, ob die Frist für eine Gewährleistung vielleicht schon verstrichen sei. Geschäftsleitender Beamter Jürgen Hörst informierte, im Falle eines "verdeckten Mangels" betrage die Gewährleistungsfrist 30 Jahre. Mit 3:5 Stimmen wurde der Beschlussvorschlag abgelehnt, ein Unternehmen für 1856 Euro zu beauftragen, eine Stellungnahme zu möglichen Ursachen der Schäden zu verfassen. Das Thema kommt nun in den Gemeinderat. Wegesanierungen: Das Gremium fasste einstimmig vier Beschlüsse. Zur Reparatur der Schäden am Engelberg-Parkplatz (Straße und Parkfläche) soll die Verwaltung, Angebote einholen und den wirtschaftlichsten Anbieter beauftragen. Fachfirmen wurden beauftragt mit der Ertüchtigung des Hüter-Wegs (gut 5700 Euro) und des Weges Niederbachwiesen (knapp 11.000 Euro) sowie mit Reparaturarbeiten auf dem Radweg Richtung Röllfeld (knapp 4900 Euro). Weg zur Obstplantage: Wie der Bürgermeister Gernot Winter informierte, sei von den Nutzern der Obstplantage auf der Rosshofhöhe gewünscht, eine der Zuwegungen zu sanieren. Diese sei, so hieß es, in schlechtem Zustand und Obst würde beschädigt, wenn es über diese Trasse transportiert werde. Der Bürgermeister sagte, er habe Verständnis für das Anliegen, verwies aber auch darauf, dass die Plantage mehrere Zuwegungen habe. Zum Anliegen wurde kein Beschluss gefasst. mab