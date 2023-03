Markus Rill & The Troublemakers überzeugen im Beavers

Erlenbach a.Main 31.03.2023

Markus Rill & The Troblemakers bei ihrem Auftritt im Beavers.

Die Gäste wurden mit einer engagierten Darbietung und kurzweiligen Stücken belohnt, die viele Genres streiften und dabei dennoch mit dem unverkennbaren Stil von Markus Rill aufwarteten.

Maik Garthe an der Gitarre, Chris Reiss am Bass, Daniel Feldmeier an den Drums und Sebbo Bach am Keyboard sind als Troublemakers bestens aufeinander abgestimmte Musiker, die zusammen mit Rill Stimmungen und Emotionen entfachten. Der breit angelegte Sound ließ Platz für Feinheiten, egal ob eher gefühlvoll oder kräftig rockend. Rills Stimme entpuppte sich mit ihrer rauen, authentischen Note als perfekt auf die Songs zugeschnitten.

Auch Soul-Anleihen standen der Band gut zu Gesicht, genau wie die Rock'n'Roll-Einflüsse und alle weiteren. Große Momente waren es, wenn Rill und Kollegen zu mehrstimmig gesungenen Parts ansetzten. Nach einem Konzert mit Songs, die einen Überblick zu Rills musikalischem Schaffen gaben, bildete eine wunderbar interpretierte Version des Klassikers »Runaway« von Del Shannon den Abschluss des Konzerts.

