Marian Mayr ist Geschäftsführer er FBG Spessart Süd

Zur Person: Marian Mayr

Marian Mayr kommt aus Heidenheim (Schwäbische Alb). Er studierte Forstwirtschaft in Freiburg im Breisgau und absolvierte sein Referendariat in der Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz. Anschließend war er fünf Jahre an der Universität Hamburg in der Abteilung Ökonomie der Holz- und Forstwirtschaft als wissenschaftlicher Mitarbeiter und in der Lehre tätig. Es folgten zwei Jahre in Berlin bei der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände.

Dann traf Mayr die berufliche Entscheidung, in den Spessart zu gehen. Bevor er seine aktuelle Stelle antrat, war er bereits in unserer Region ungefähr drei Jahre lang mit verschiedenen Aufgabenbereichen rund um den Forst betraut. ()