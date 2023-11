Manfred Vill als Geschäftsführer der Stiftung Altenhilfe verabschiedet

Feierstunde im Landratsamt Miltenberg - Pascal Nowak tritt Nachfolge im Amt an

Miltenberg 13.11.2023 - 13:20 Uhr 1 Min.

Das Kuratorium der Stiftung Altenhilfe verabschiedete in seiner Herbstsitzung den langjährigen Geschäftsführer Manfred Vill, der in den Ruhestand geht. Im Bild (von links): Landrat Jens Marco Scherf, Manfred Vill, stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender Jürgen Reinhard, der neue Geschäftsführer Pascal Nowak und Stiftungsmitarbeiterin Doris Münch.

In der Herbstsitzung des Kuratoriums am Mittwoch, 8. November, im Landratsamt Miltenberg überreichte Landrat Jens Marco Scherf unter starkem Applaus dem Ruheständler Vill einen großen Geschenkkorb. Dieses Geschenk sei Zeichen des Dankes und der Wertschätzung, die man Vill für seine Arbeit seit dem 1. September 1999 entgegenbringe, als er die Aufgabe als Geschäftsführer von seinem Vorgänger Harry Würkner übernommen habe.

Die Art und Weise, wie Vill sein Amt als Geschäftsführer gelebt habe, verdiene höchsten Respekt, sagte der Landrat und würdigte Vills »enorme Leidenschaft und Akribie«, mit der er die Geschäfte der Stiftung geleitet habe. Vill sei aber mehr als ein reiner Verwalter gewesen, er habe auch die Weiterentwicklung der Stiftung angestoßen, ohne die ursprünglichen Ziele aus den Augen zu verlieren.

Scherf erinnerte in diesem Zusammenhang an den mittlerweile verstorbenen Landrat Roland Schwing, der die Idee der Stiftung gehabt hatte. Am 3. Juni 1992 war sie mit Beschluss des Kreistags ins Leben gerufen worden, bereits im Februar 1993 erfolgten die ersten Förderungen über die Pflegeeinrichtungen. Ziel der Stiftung ist es, den Menschen im Landkreis Miltenberg die Führung eines würdigen Lebens im Alter zu erleichtern.

Dies erfolgt vor allem durch finanzielle Förderungen über die stationären Altenpflegeeinrichtungen und die ambulanten Dienste im Landkreis. Bezuschusst werden Maßnahmen und Gegenstände, die dem Wohl der alten Menschen dienen, die jedoch mangels staatlicher oder sonstiger Zuschüsse ohne Stiftungsmittel nicht realisierbar wären und auch sonst von den Trägern nicht bezahlt würden. Vill, der in seiner Arbeit von der langjährigen Sachbearbeiterin Doris Münch tatkräftig unterstützt wurde, hat somit einen großen Anteil daran, dass die Stiftung seit ihrer Gründung schon weit über 2,5 Millionen Euro für alte Menschen im Landkreis Miltenberg an Förderleistungen erbringen konnte.

Auch Manfred Vill erinnerte an Roland Schwing, der schon vor über 30 Jahren in weiser Voraussicht Entwicklungen im Seniorenbereich erkannt und die Gründung der Stiftung angestoßen habe. Vills Dank galt auch Mitarbeiterin Doris Münch, die großen Anteil an der Organisation der Stiftung habe und ihm sehr viel Arbeit abgenommen habe. In Pascal Nowak habe er einen Nachfolger gefunden, der wisse, was zu tun sei. »Bitte unterstützen Sie ihn und halten Sie die Stiftung Altenhilfe in ihren Gedanken hoch«, appellierte Vill an das Kuratorium. Roland Schwing sei stolz darauf gewesen, dass sich alle 32 Landkreisgemeinden an der Stiftung finanziell beteiligt hätten, blickte Vill zurück und hoffte auf weiterhin große Unterstützung für die Stiftung.

Mitteilung Landratsamt Miltenberg