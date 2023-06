Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Malaktion mit jungen Ukrainern in Obernburg

Jugendliche verschönern Stromkästen

Obernburg 25.06.2023 - 16:01 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Ukrainerinnen Lilia (14) (rechts) aus Elsenfeld und Bohdana (14) aus Eisenbach verschönern mit Mohnblumen den Stromkasten am Obernburger Rathaus. Angeleitet werden sie von Projektleiterin Christiane Leuner vom Kunstnetz des Landkreises Miltenberg (links).

Die beiden Mädchen gehen in eine ukrainische Klasse in der Realschule Elsenfeld. Leuner erklärt, dass das Kunstprojekt »I like« (Englisch für »ich mag«) eine Idee des Kunstnetzes ist. Bereits 2019 vor der Coronapandemie hatte Leuner ein ähnliches Projekt in Großheubach angeboten.

Hochwertige Acrylfarben

»I like« entstand im Rahmen der Zusammenarbeit mit Schülern und dem Jugendtreff Obernburg. Der Bürgermeister der Römerstadt, Dietmar Fieger, war sofort begeistert von der Aktion. Er fand die Idee gut, solche Kästen zu gestalten und somit zur Verschönerung des Stadtbildes beizutragen. Zuerst wurden die Stromkästen von den »Aktivbürgern« grundiert. Die »Aktivbürger« sind Rentner, die sich in Obernburg ehrenamtlich engagieren. Gemalt wird mit hochwertigen Künstler-Acrylfarben. Am Ende erhalten die Kästen noch eine Lackierung.

Gemalt wird immer donnerstagnachmittags, zwei Stunden lang. Jugendliche, die Lust hatten mitzumachen, konnten sich anmelden. Insgesamt elf Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren - alle aus der Ukraine - nehmen am Projekt teil. »Es ist ein richtiges Integrationsprojekt geworden«, freut sich Christiane Leuner.

Leuner: »Großen Spaß«

Die Kinder entwickelten ihre Motive und Vorlagen selbst. Pro Stromkasten sind zwei Nachmittage eingeplant. »Die Kinder haben großen Spaß am Malen und sind auch ein bisschen stolz,« sagt Leuner. »Und sie lernen auch noch ein bisschen Deutsch dabei.« Die Jungen und Mädchen sind mit Begeisterung bei der Sache und viele sind begabt. Leuner selbst unterstützt beim Malen und bringt den Kindern verschiedene Techniken bei.

Die Aktion weckt großes Interesse, sagt Leuner. »Viele Leute bleiben stehen, schauen interessiert, fragen, was wir hier machen und freuen sich über die Aktion. Manche Kinder wollen sogar mitmalen.« Die Motive sind Mohnblumen, ein lustiger Dodo-Vogel im Sonnenuntergang und zwei verrückte bunte Katzen. Und am Stromkasten an der Alten Stadtapotheke werden bald moderne Sonnenblumen leuchten.

Martin Roos